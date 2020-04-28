ОДИН ВОПРОС: Продолжит ли "Kiviõli Keemiatööstus" производство масла?

"Kiviõli Keemiatööstus" сообщил в субботу, что остановил TSK (основанные на твердом теплоносителе реакторы по производству масла) для очистки бункера системы золоудаления. Из-за резкого снижения цены нефти под вопросом оказалась также прибыльность продолжения производства сланцевого масла.
ПРИЙТ ОРУМАА, руководитель "Kiviõli Keemiatööstus":
- На "Kiviõli Keemiatööstus" реакторы производства масел работали стабильно. В нынешнем месяце был достигнут рекордный объем производства масла. С экономической точки зрения ситуация, конечно, не радужная, но завод мы сейчас не закрываем.