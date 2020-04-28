Вт, 28.04.2020
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ОДИН ВОПРОС: Продолжит ли "Kiviõli Keemiatööstus" производство масла?

Прийт Орумаа.

ФОТО: ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Kiviõli Keemiatööstus" сообщил в субботу, что остановил TSK (основанные на твердом теплоносителе реакторы по производству масла) для очистки бункера системы золоудаления. Из-за резкого снижения цены нефти под вопросом оказалась также прибыльность продолжения производства сланцевого масла.

ПРИЙТ ОРУМАА, руководитель "Kiviõli Keemiatööstus": 

- На "Kiviõli Keemiatööstus" реакторы производства масел работали стабильно. В нынешнем месяце был достигнут рекордный объем производства масла. С экономической точки зрения ситуация, конечно, не радужная, но завод мы сейчас не закрываем.

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