ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие меры предосторожности следует соблюдать после окончания чрезвычайного положения во избежание заражения коронавирусом?

- Будет хорошо, если люди продолжат соблюдать те же меры предосторожности, которые они уяснили во время чрезвычайного положения. Есть смысл держать дистанцию с незнакомыми людьми, также не стоит отказываться от тщательного соблюдения правил гигиены рук.

В некоторых ситуациях, в первую очередь - в общественном транспорте, когда нет возможности соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми, хорошо бы иметь при себе маску и при необходимости ее надевать. Стоит выделить больше времени на походы по магазинам. Если я прихожу в магазин и вижу, что в проходах между полками много людей, то я дожидаюсь, пока они выберут товар, и только тогда иду туда.