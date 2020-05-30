ОПРОС ⟩ Стоит ли начать новый учебный год в августе?

Директор Йыхвиской русской основной школы Ирина ШУЛЬГИНА: Ирина Шульгина. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik - Моя личная точка зрения: начинать учебу 15 августа было бы несправедливо по отношению к детям и родителям, которые самостоятельно трудились и прилагали огромные силы, чтобы усвоить материал за третий триместр. Это была настоящая пахота, поэтому считаю, что все заслуживают полного отпуска, чтобы набраться сил и с радостью прийти в школу 1 сентября. Нельзя отбирать у них возможность в конце лета еще погулять в лесу, позагорать, пожить на даче у бабушки с дедушкой. Это нечестно!

Директор Славянской школы Кохтла-Ярве Светлана ВЛАДИМИРОВА: Светлана Владимирова. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik - Мы даже не рассматриваем такую возможность, потому что не видим надобности. Все дети хорошо потрудились, большинство закончили уроки уже 25 мая, сейчас учителя продолжают заниматься с теми, кому требуются дополнительные или индивидуальные занятия, даем даже возможность приходить в школу. Поэтому лишать ребят части каникул в августе точно не будем.

Директор Мяэтагузеской школы Вера СИБРИК: Вера Сибрик. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik - В последние месяцы была проведена колоссальная работа, физически и психически трудно было и детям, и родителям, и учителям. Школа - это не только уроки, а еще целый ряд другой деятельности, которую непричастным людям не видно, но которую тоже надо делать. С окончанием учебного года работа учителей не заканчивается - предстоит оформить огромное количество разной документации. Мы будем погребены в бумажную деятельность до конца июня - она не менее важна. Поэтому я считаю, что всем нам нужен полноценный отдых, чтобы набраться сил и хорошо подготовиться к осени.

Завуч силламяэской Ваналиннаской школы Ирина МЕЛЯКОВА: Ирина Мелякова. ФОТО: Частный архив - Возможность продленного учебного года для ребят, которые не справлялись с учебной программой, была всегда, поэтому не вижу ничего особенного в предложении министра образования Майлис Репс. В нашей школе, несмотря на переход на дистанционное обучение, год заканчивается хорошо, и начинать уроки будем традиционно 1 сентября.