Вт, 2.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПОЖАРЫ ⟩ Микроволновая печь стала причиной возгорания

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

30 мая в 10.19 поступило сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома на улице Тиймана.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире горит микроволновая печь, а также загорелись некоторые другие предметы. Спасатели потушили возгорание, скорая помощь проверила состояние здоровья квартировладельца. В квартире имелся дымовой датчик, который сработал.

Спасательный департамент напоминает, что главными причинами связанных с электричеством пожаров в зданиях являются старые и неумело отремонтированные электросистемы, перегруженные розетки, неправильная прокладка проводов и старые электрощиты.

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