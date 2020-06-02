ПОЖАРЫ ⟩ Микроволновая печь стала причиной возгорания

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире горит микроволновая печь, а также загорелись некоторые другие предметы. Спасатели потушили возгорание, скорая помощь проверила состояние здоровья квартировладельца. В квартире имелся дымовой датчик, который сработал.