ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В Йыхви прибавилось людей

Многие политики годами говорят в основном о переводе в уезд госучреждений и госбюджетных рабочих мест. По большей части эти слова так и остались лишь словами или же дело ограничилось перемещением единичных рабочих мест. Силы обороны действуют конкретно и держат свое слово. Калевский батальон с июня в полном составе располагается в военном городке на восточной окраине Йыхви.

Перевод этого батальона из Палдиски в Йыхви вызван в первую очередь собственными стратегическими интересами и потребностями Сил обороны. В то же время этому шагу сопутствует мощное положительное регионально-политическое влияние. Йыхви, как и все остальные самоуправления Ида-Вирумаа, за последние десятилетия потерял немало жителей. Приход Калевского батальона притормозит сокращение численности населения, так как сюда переехали также действительные военнослужащие и работающие в батальоне гражданские лица вместе с семьями. Это создаст новые возможности для работы и заработка также для местных людей и предприятий.

Хотя срочнослужащие находятся здесь недолго и большую часть этого времени проводят в гарнизоне или на полигонах, они тоже время от времени ходят в местные магазины и на мероприятия, оставляя деньги местным предприятиям. Немаловажно и то, что часть из них, возможно, свяжет свою дальнейшую жизнь с этим краем, где они раньше даже не бывали.