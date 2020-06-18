Молодые вокалисты выбирают песни на все времена

Молодежный вокальный ансамбль "Illusio" под руководством Надежды Толмачевой давно нашел своих поклонников - их тематические программы всегда пользуются успехом. Семеро любителей вокального искусства продолжают развивать свое творчество и подготовили новую песенную программу.

- Трудились много и наработали большой репертуар, - рассказывает наставник. - Частично исполняли новые песни на разных городских мероприятиях, но вся новая программа прозвучит впервые. Мы, как и все, пострадали от коронавируса - встречи были невозможны, поэтому в конце учебного года занимались онлайн, но для развития вокала это плохой вариант. Поэтому как только стало возможно собираться, встречаемся почти каждый вечер. Горжусь ребятами - мне кажется, получилась очень хорошая программа. Заметно, что они не только сами повзрослели, но и творчески очень выросли. Поэтому уверена, что те, кто придет вечером в зал, получат заряд хороших эмоций.

"Illusio" исполнит знакомые и новые песни, почти все они на слуху - из репертуара Яака Йоала, Валерия Меладзе, Леонида Агутина и других авторов и исполнителей. Прозвучат они не только на русском и эстонском языках, впервые будет представлен вокал на итальянском и французском. Надежда Толмачева подчеркивает, что песни ее взрослые воспитанники часто выбирают сами - приносят то, что им понравилось, и вместе пробуют, интерпретируя "под себя", поэтому иногда звучат они по-другому.

Сейчас в составе ансамбля четверо юношей и три девушки. Есть работающие, студенты и двое выпускников - Камилла Зазыкина и Эрик Сала только что успешно закончили гимназию, но их друзья по ансамблю и наставник надеются, что они и в будущем не расстанутся, даже если поедут учиться в другие города.