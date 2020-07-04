СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Собака спровоцировала ДТП
2 июля около 17.19 на 1-м километре шоссе Йыуга - Рауди в деревне Йыуга Алутагузеской волости на дорогу перед велосипедом, которым управлял 44-летний мужчина, выбежала собака, и велосипедист упал. Пострадавшего доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Пострадал от рук пенсионера
1 июля в полицию сообщили, что в квартире на улице Геологической в Силламяэ 80-летний мужчина ударил 62-летнего мужчину, который пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Нарве угрожали мужчине
30 июня в Нарве 50-летнему мужчине пригрозили уничтожением имущества. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Кохтла-Ярве и Нарве задержали алковоров
1 июля в полицию поступило сообщение, что в магазине на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 31-летний мужчина украл спиртные напитки на сумму около 23 евро. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.
В тот же день полиция получила сообщение, что в магазине на улице Мыйза в Нарве 45-летний мужчина украл спиртное на сумму примерно 33 евро. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.
У пожилой женщины украли деньги
В период с 17 июня по 1 июля в Кивиыли у 81-летней женщины украли около 350 евро наличными и ID-карту вместе с паролями. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Молодой алковор напал на работника магазина
2 июля полицию вызвали в магазин на улице Мыйза в Нарве, где 20-летний мужчина украл спиртные напитки на сумму около 28 евро. В ходе задержания молодой человек причинил физическую боль работнику магазина. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Несовершеннолетний попытался украсть спиртное
2 июля в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице Тиймана в Нарве 16-летний подросток украл алкоголь на сумму примерно 12 евро. Охранник магазина задержал юношу и передал полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.