СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нарвитянин угрожал членам семьи убийством
10 июля в полицию сообщили, что в Нарве в квартире дома на проспекте Кангеласте 30-летний мужчина угрожал своей бывшей жене и их совместному сыну убийством. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Угрожавшего охраннику юнца задержали
10 июля полиция получила вызов в магазин на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, где 17-летний парень угрожал охраннику магазина. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.
Женская драка в баре закончилась вмешательством полиции
11 июля полиция получила вызов в увеселительное заведение на улице Мыйза в Нарве, где 28-летняя женщина ударила 51-летнюю. Полиция задержала 28-летнюю женщину в качестве подозреваемой.
В Йыхви напали на двух мужчин
12 июля в полицию сообщили, что в Йыхви на лице Кааре ударили 18- и 54-летнего мужчин. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Прыснул газом в глаза полицейскому
11 июля в увеселительном заведении на улице Кеск в Силламяэ 19-летний парень прыснул перечным газом в глаза 43-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Полиция задержала напавшего в качестве подозреваемого.
В Йыхви автомобиль съехал в кювет
11 июля в 11.13 на улице Пыллу в Йыхви 23-летний мужчина, совершая правый поворот на легковом автомобиле "Audi A6", съехал в кювет. Находившихся в машине женщин 42 и 70 лет доставили для проверки здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу.