Вт, 14.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нарвитянин угрожал членам семьи убийством
10-12 июля 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

10 июля в полицию сообщили, что в Нарве в квартире дома на проспекте Кангеласте 30-летний мужчина угрожал своей бывшей жене и их совместному сыну убийством. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Угрожавшего охраннику юнца задержали 

10 июля полиция получила вызов в магазин на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, где 17-летний парень угрожал охраннику магазина. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого. 

Женская драка в баре закончилась вмешательством полиции 

11 июля полиция получила вызов в увеселительное заведение на улице Мыйза в Нарве, где 28-летняя женщина ударила 51-летнюю. Полиция задержала 28-летнюю женщину в качестве подозреваемой. 

В Йыхви напали на двух мужчин 

12 июля в полицию сообщили, что в Йыхви на лице Кааре ударили 18- и 54-летнего мужчин. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Прыснул газом в глаза полицейскому

11 июля в увеселительном заведении на улице Кеск в Силламяэ 19-летний парень прыснул перечным газом в глаза 43-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Полиция задержала напавшего в качестве подозреваемого.

В Йыхви автомобиль съехал в кювет 

11 июля в 11.13 на улице Пыллу в Йыхви 23-летний мужчина, совершая правый поворот на легковом автомобиле "Audi A6", съехал в кювет. Находившихся в машине женщин 42 и 70 лет доставили для проверки здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу.

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