СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нарвитянин угрожал членам семьи убийством

Угрожавшего охраннику юнца задержали

10 июля полиция получила вызов в магазин на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, где 17-летний парень угрожал охраннику магазина. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.

Женская драка в баре закончилась вмешательством полиции

11 июля полиция получила вызов в увеселительное заведение на улице Мыйза в Нарве, где 28-летняя женщина ударила 51-летнюю. Полиция задержала 28-летнюю женщину в качестве подозреваемой.

В Йыхви напали на двух мужчин

12 июля в полицию сообщили, что в Йыхви на лице Кааре ударили 18- и 54-летнего мужчин. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Прыснул газом в глаза полицейскому

11 июля в увеселительном заведении на улице Кеск в Силламяэ 19-летний парень прыснул перечным газом в глаза 43-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Полиция задержала напавшего в качестве подозреваемого.

В Йыхви автомобиль съехал в кювет