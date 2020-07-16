ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие изменения планирует новая йыхвиская коалиция?

В июне к власти в Йыхви пришла новая коалиция, которая оттеснила в основном управлявшую волостью до сих пор силу под руководством Николая Осипенко.
Председатель Йыхвиского волостного собрания НИНА НЕГЛАСОН:
- По традиции комиссии волостного собрания возглавляют члены коалиции, поэтому в планах выбрать их руководителей. Но место главы ревизионной комиссии мы уступим оппозиции.
Одно изменение, которое мы хотим внести, связано с изменением структуры волостного управления. Когда-то волостное собрание уполномочило волостное управление проводить структурные изменения в волостной управе без решения волостного собрания. Но в какой-то момент с этими структурными изменениями дело дошло до того, что стало совершенно непонятно, что происходит в волостной управе. Мы хотим это изменить, чтобы утверждение структуры волостной управы находилось в компетенции волостного собрания.
Также хотим изменить прежнюю практику, когда члену волостного собрания платили компенсацию только в случае, если он участвовал в заседании волостного собрания. Депутаты работают и в комиссиях, зачастую еще основательнее, и учитывать нужно и то, и то.