ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие изменения планирует новая йыхвиская коалиция?

Председатель Йыхвиского волостного собрания НИНА НЕГЛАСОН:

- По традиции комиссии волостного собрания возглавляют члены коалиции, поэтому в планах выбрать их руководителей. Но место главы ревизионной комиссии мы уступим оппозиции.

Одно изменение, которое мы хотим внести, связано с изменением структуры волостного управления. Когда-то волостное собрание уполномочило волостное управление проводить структурные изменения в волостной управе без решения волостного собрания. Но в какой-то момент с этими структурными изменениями дело дошло до того, что стало совершенно непонятно, что происходит в волостной управе. Мы хотим это изменить, чтобы утверждение структуры волостной управы находилось в компетенции волостного собрания.