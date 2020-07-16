Пт, 17.07.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие изменения планирует новая йыхвиская коалиция?

Нина Негласон.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В июне к власти в Йыхви пришла новая коалиция, которая оттеснила в основном управлявшую волостью до сих пор силу под руководством Николая Осипенко.

Председатель Йыхвиского волостного собрания НИНА НЕГЛАСОН:

- По традиции комиссии волостного собрания возглавляют члены коалиции, поэтому в планах выбрать их руководителей. Но место главы ревизионной комиссии мы уступим оппозиции.

Одно изменение, которое мы хотим внести, связано с изменением структуры волостного управления. Когда-то волостное собрание уполномочило волостное управление проводить структурные изменения в волостной управе без решения волостного собрания. Но в какой-то момент с этими структурными изменениями дело дошло до того, что стало совершенно непонятно, что происходит в волостной управе. Мы хотим это изменить, чтобы утверждение структуры волостной управы находилось в компетенции волостного собрания.

Также хотим изменить прежнюю практику, когда члену волостного собрания платили компенсацию только в случае, если он участвовал в заседании волостного собрания. Депутаты работают и в комиссиях, зачастую еще основательнее, и учитывать нужно и то, и то.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ