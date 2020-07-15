ПОЖАРЫ ⟩ Взрыв из-за горящего масла

Спасательный департамент рекомендует: если на сковороде или в кастрюле загорелось масло, первым делом выключите плиту, если плита дровяная, то уберите посуду с горячей поверхности. Затем погасите пламя, накрыв посуду, к примеру, крышкой, или потушите с помощью огнетушителя класса F. Дождитесь, пока посуда не остынет достаточно, чтобы пламя не возникло снова. Никогда не тушите горящее масло или жир водой. Это приведет к взрыву и распространению огня. Не пытайтесь вынести горящую посуду из дома, это может увеличить масштабы возгорания.