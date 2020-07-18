Алководителя сделали пешеходом и отправили за решетку

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Аси Малаховой, наплевательское отношение мужчины к законам ставит под угрозу участников движения в общественном пространстве, поэтому такие опасные люди должны на время удаляться из городской картинки.

- Систематически совершая одни и те же правонарушения, нельзя надеяться, что в случае следующего подобного нарушения можно избежать более строгого наказания. Когда человек умышленно садится в нетрезвом состоянии за руль, он ставит под угрозу законопослушных участников движения. Добросовестные участники движения надеются, что их окружают трезвомыслящие люди, своим поведением не подвергающие угрозе жизнь других людей. Полиция и работает во имя того, чтобы безопасность людей была обеспечена в полной мере, - отметила ведущий следователь.