ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Большого завода не будет, каков следующий план?

Поскольку нерафинированное сланцевое масло по сравнению с другими топливами стало дороже, чем прежде, то необходимые для строительства завода 650 миллионов евро невозможно будет вернуть. Математика решает.

Такая новость может стать облегчением для правительства, ведь таким образом освободилось около 200 миллионов евро, которые производители сланцевого масла желали получить для создания этого завода. Поскольку нынешний правящий союз в коалиционном соглашении поддержал строительство завода по предварительному рафинированию, а правительство уже обсуждало также приобретение участия в нем, то следующим шагом стало бы, очевидно, решение о выделении денег. Выводы же из исследований окупаемости высвобождают эти деньги для чего-то другого.

Радуются также зеленые активисты, некоторые из них даже делают в социальных медиа вывод, будто тем самым сократится и использование сланца. На самом деле производство масла из сланца продолжится в прежнем объеме и даже возрастет с новым заводом масел "Eesti Energia".

То, что теперь отменяется или откладывается на неопределенное будущее, - это производство из того самого масла компонентов более дорогого и чистого топлива. Отменяется создание современного крупного завода, которое во время строительства дало бы высокооплачиваемую работу людям Ида-Вирумаа. Эстония не будет получать 250 миллионов евро экспортного дохода в год. Под вопросом оказалось теперь также создание в Ида-Вирумаа водородного завода, основанного на технологии будущего, поскольку крупного потребителя его продукции тоже не появится.