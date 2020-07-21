На хуторе Лампе выращивают клубнику и занимаются дизайном вешалок

Всеэстонский день открытых хуторов, проходивший нынче уже в шестой раз, поддержали в Ида-Вирумаа 11 хуторов и сельских предприятий. Сфера деятельности хутора Лампе - выращивание клубники и выпуск дизайнерских вешалок - показалась достаточно интригующим симбиозом, чтобы посмотреть на это лично.
Хутор Лампе на берегу реки Раннапунгерья - самобытный пример того, как несколько областей деятельности делают возможной жизнь на селе. Однако как сошлись на хуторе две такие разные вещи, как клубниководство и дизайн?