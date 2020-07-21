Ср, 22.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

На хуторе Лампе выращивают клубнику и занимаются дизайном вешалок

"Чаще всего дизайнерские вешалки покупают в подарок", - сказал Арти Мянни. Безымянная вешалка стоит 5-6 евро, именная - 15 евро, их можно купить также в э-магазине "Mänfred Disain".

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Всеэстонский день открытых хуторов, проходивший нынче уже в шестой раз, поддержали в Ида-Вирумаа 11 хуторов и сельских предприятий. Сфера деятельности хутора Лампе - выращивание клубники и выпуск дизайнерских вешалок - показалась достаточно интригующим симбиозом, чтобы посмотреть на это лично.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Хутор Лампе на берегу реки Раннапунгерья - самобытный пример того, как несколько областей деятельности делают возможной жизнь на селе. Однако как сошлись на хуторе две такие разные вещи, как клубниководство и дизайн?

Из Таллинна в Леммаку 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ