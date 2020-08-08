ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Элмо Нюганен

По мотивам ставшего бестселлером детектива Индрека Харгла о происходивших в Средневековье приключениях аптекаря Мельхиора создается трехсерийный фильм, значительную часть которого снимают в Нарвской крепости, превращенной для кино в Таллинн 15-го века, а также в городище Пуртсе.

Съемками фильма об аптекаре Мельхиоре Нюганен укрепляет уверенность в том, что Ида-Вирумаа - это подходящее и разнообразное место для киносъемок. В связи с этим фильмом на первый план выходят "исторические реквизиты" Ида-Вирумаа. Однако на здешнем "складе под открытым небом" имеются на выбор также природные и промышленные ландшафты, городские интерьеры разных эпох.