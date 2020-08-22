Сб, 22.08.2020
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Красавицу из Йыхви увенчали двумя коронами

Марина Давиденко будет представлять Эстонию на конкурсе "Missis Europe 2021".

ФОТО: Частный архив

В минувшие выходные в таллиннском клубе "Prive" состоялся финал конкурса "Missis Europe Estonia 2020". Восемь красавиц боролись за то, чтобы получить главную корону и право представить Эстонию в мае 2021 года в масштабном международном конкурсе "Missis Europe 2021", который впервые пройдет в Таллинне. Эту корону, а также еще одну - лучшей фотомодели - надели Марине Давиденко из Йыхви, 30-летней маме двоих сыновей, из которых старшему 9 лет, а младшему на днях будет год.

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- Марина, поздравляем с победой! Быть мамой двоих детей и так прекрасно выглядеть, это не всем удается. Прежде всего хочу узнать вот о чем: почему после того, как вас объявили "Миссис Эстония 2020", ваш старший сын Даня, который присутствовал в зале со всей вашей семьей, плакал?

- Награждение началось с объявления победителей номинаций, и меня вызвали первую как миссис фотомодель. Даня так сначала расстроился, подумав, что мама заняла последнее место, так как наградили самую первую. И когда в итоге объявили меня победительницей и надели вторую корону, он заплакал от радости.

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