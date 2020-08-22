Красавицу из Йыхви увенчали двумя коронами

В минувшие выходные в таллиннском клубе "Prive" состоялся финал конкурса "Missis Europe Estonia 2020". Восемь красавиц боролись за то, чтобы получить главную корону и право представить Эстонию в мае 2021 года в масштабном международном конкурсе "Missis Europe 2021", который впервые пройдет в Таллинне. Эту корону, а также еще одну - лучшей фотомодели - надели Марине Давиденко из Йыхви, 30-летней маме двоих сыновей, из которых старшему 9 лет, а младшему на днях будет год.