ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Борьбе за власть в Йыхви нет конца

Но затем в игру вступил Мартин Репинский, который после прошлогодних скандалов и выборов в Рийгикогу вроде бы отошел от йыхвиских дел. На этот раз Репинский выступил в защиту Макса Каура. В результате этого Осипенко отстранили от власти и создали новую коалицию.

Не прошло и двух месяцев, как Репинский сам предложил Кауру уйти. Когда волостной старейшина отказался, игра с замещающими депутатами дала Осипенко возможность снова вскочить на седло.

Самое интересное в этой истории - то обстоятельство, что игру в волостном собрании ведут два человека, которые не входят в это народное представительство. То есть это во многом кукольный театр, где персонажами на сцене управляют кукловоды.

Разговоры о том, что действуют в интересах Йыхви и его жителей, определенно нельзя воспринимать всерьез с учетом прошлого как Осипенко, так и Репинского. Можно сказать, что обоими движут все же личные мотивы. Вспомним, как Репинский использовал кресло волостного старейшины в ходе кампании перед выборами в Рийгикогу. Пожалуй, он и сейчас хочет быть на виду, вероятно, для того, чтобы показать результат на местных выборах в октябре следующего года. Для этого место председателя волостного собрания, конечно, подходит хорошо.

В случае Осипенко (как и Аллана Мянда) движущей силой, разумеется, является успех в бизнесе. Его позиция в кохтла-ярвеских коридорах власти уже не так хороша, как прежде, и это, вероятно, сказывается на бизнесе. Тем более необходимо удерживать власть в своих руках в Йыхви.