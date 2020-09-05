ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Противоречивый конфликт интересов

В публикуемом в сегодняшнем "Северном побережье" интервью директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон говорит, что, вероятно, на следующих выборах баллотироваться в волостное собрание уже не будет. Причиной служит то обстоятельство, что школьному руководителю, получающему зарплату от волостного управления, сложно являться в то же время в волостном собрании работодателем того же волостного управления.
И она права. Мы нередко наблюдаем ситуации, как входящие в волостное собрание оказываются в кричащем конфликте интересов, когда поднимают руку, являясь в то же время муниципальными работниками.
Сейчас Рийгикогу ведет производство о поправке к Закону об организации местного самоуправления, которая уравняла бы чиновников самоуправления с работниками городских или волостных учреждений. Это значит, что получающие зарплату в муниципальных учреждениях люди не смогли бы входить в собрание самоуправления, как и чиновники. На такой риск конфликта интересов указал Госсуд в одном из своих решений, в котором отметил, что конфликт интересов между депутатским мандатом и местом службы члена собрания может угрожать функционированию собрания самоуправления.
У противников такого ограничения тоже имеются, конечно, весомые аргументы. Один из главных таков: руководители муниципальных учреждений - к примеру, директора школ или детсадов - часто являются специалистами в своей области и добавляют компетенции собранию. В самоуправлениях, которые и без того не могут похвастаться обилием энергичных и квалифицированных людей, участие таких специалистов в процессе принятия решений можно ведь только приветствовать.
В то же время мы тут, в Ида-Вирумаа нередко видим, как политические амбиции и личная выгода перевешивают аргументы здравого разума. Это вызывает недовольство избирателей и последствием может стать еще большее отчуждение людей от власти. От выборов к выборам мы наблюдаем, что в Ида-Вирумаа процент участия в выборах один из самых низких. Свою роль в этом бесспорно играет и то, что в некоторых самоуправлениях практикуется стиль правления, никак не идущий на пользу демократии.