ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Противоречивый конфликт интересов

И она права. Мы нередко наблюдаем ситуации, как входящие в волостное собрание оказываются в кричащем конфликте интересов, когда поднимают руку, являясь в то же время муниципальными работниками.

Сейчас Рийгикогу ведет производство о поправке к Закону об организации местного самоуправления, которая уравняла бы чиновников самоуправления с работниками городских или волостных учреждений. Это значит, что получающие зарплату в муниципальных учреждениях люди не смогли бы входить в собрание самоуправления, как и чиновники. На такой риск конфликта интересов указал Госсуд в одном из своих решений, в котором отметил, что конфликт интересов между депутатским мандатом и местом службы члена собрания может угрожать функционированию собрания самоуправления.

У противников такого ограничения тоже имеются, конечно, весомые аргументы. Один из главных таков: руководители муниципальных учреждений - к примеру, директора школ или детсадов - часто являются специалистами в своей области и добавляют компетенции собранию. В самоуправлениях, которые и без того не могут похвастаться обилием энергичных и квалифицированных людей, участие таких специалистов в процессе принятия решений можно ведь только приветствовать.