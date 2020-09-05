ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хендрик Агур

Директор Хендрик Агур, будучи максималистом, вместе со своей командой провел в гимназии жесткую чистку и сообщил, что насильно заставлять учиться в гимназии никого не будут. Цель - создать в Ида-Вирумаа такую сильную школу, чтобы у растущей здесь молодежи отпала необходимость отправляться в элитные школы Таллинна или Тарту за более качественным гимназическим образованием. Тем, кому установленные Агуром принципы не подходят, придется найти другой вариант для продолжения образовательного пути.

Агур уверен, что, если не снижать планку, число учащихся в гимназии потихоньку снова начнет расти, так как все больше семей понимают, насколько важно конкурентоспособное образование. Однако для достижения этого ему придется настроить на свою волну местные основные школы, в том числе те, где, по его собственной оценке, поколениями практиковались манипуляции с оценками и приукрашивание действительности.