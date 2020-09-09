В Ида-Вирумаа прибавилось четверо коронабольных

В одном случае болезнь завезли из России, в другом заражение произошло на рабочем месте, в двух случаях обстоятельства заражения еще устанавливаются.

Всего в Ида-Вирумаа по-прежнему пять активных очагов заболевания. В крупнейшем из них - т.н. очаге на шахте "Estonia" - 56 заболевших (из них 31 человек - работники, 25 человек - близкие контакты работников). С очагом в баре "Jõhvi Kelder" связаны 15 случаев заболевания, с очагом заражения коронавирусом, занесенным из Великобритании, - 15 случаев, с очагом на шахте "Ojamaa" - 9 случаев и с очагом в Вируской тюрьме - 5 случаев заболевания (трое работников и два члена семьи работника).

Под наблюдением Идаского регионального отдела департамента находятся 425 человек, среди них 64 заболевших. Пик текущей вспышки пришелся на 1 сентября, когда в уезде под наблюдением находились более 700 человек, среди которых было 105 заболевших.