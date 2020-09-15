СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенник представился сотрудником банка и завладел 6000 евро
11 сентября в Нарвском отделении полиции было возбуждено уголовное дело по факту звонка с неизвестного номера 35-летнему мужчине, в ходе которого звонивший представился сотрудником банка, попросил жертву войти в интернет-банк, чтобы якобы заблокировать банковскую карту из-за подозрительного денежного перевода. Мужчина сообщил звонящему свое имя пользователя, и на его телефон пришло сообщение для ввода PIN-кода, что он и сделал. После этого с его счета было снято около 6000 евро.
Распылил перцовый газ в направлении полицейского и спасателей
11 сентября полиции поступил вызов в подъезд многоквартирного дома на улице Пяхклимяэ в Нарве, где 52-летний мужчина угрожал 66-летнему. В ходе задержания 52-летний мужчина распылил перцовый газ в направлении находившихся при исполнении служебных обязанностей патрульного полицейского и спасателей. Полиция задержала 52-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
Молодой человек побил стариков
11 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Нарва-Йыэсуу 73-летний мужчина и 73-летняя женщина были избиты 21-летним мужчиной. Полиция задержала молодого человека как подозреваемого.
Магазинный вор поживился 200 евро
13 сентября в полицию поступил вызов в магазин на Нарвском шоссе в Йыхви, где 46-летний мужчина украл товары на сумму около 204 евро. Охранник магазина задержал вора и передал его полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.