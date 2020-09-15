СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенник представился сотрудником банка и завладел 6000 евро

11 сентября в Нарвском отделении полиции было возбуждено уголовное дело по факту звонка с неизвестного номера 35-летнему мужчине, в ходе которого звонивший представился сотрудником банка, попросил жертву войти в интернет-банк, чтобы якобы заблокировать банковскую карту из-за подозрительного денежного перевода. Мужчина сообщил звонящему свое имя пользователя, и на его телефон пришло сообщение для ввода PIN-кода, что он и сделал. После этого с его счета было снято около 6000 евро.