Из-за коронавируса Касса по безработице закрыла бюро в Йыхви и Кивиыли

У работника йыхвиского бюро Кассы по безработице тест на коронавирус показал позитивный результат, сообщает портал rus.err.ee. Со всеми клиентами, которые общались и соприкасались в течение длительного периода с заболевшим работником, свяжутся.

По заверению Кассы по безработице, также определены работники, которые соприкасались с заболевшим коллегой, и за их состоянием здоровья ведется наблюдение, сообщила в воскресенье пресс-служба организации.

Так как с работником, у которого был диагностирован коронавирус, контактировал также сотрудник бюро Кассы по безработице в Кивиыли, то в следующие две недели будет приостановлено консультирование и обслуживание клиентов как в йыхвиском, так и в кивиылиском отделениях.

С клиентами, у которых на следующие две недели назначена консультация, Касса по безработице свяжется и договорится о новом времени и способе встречи.

Работа будет прежде всего проходить посредством электронных каналов, консультации можно будет получить и по телефону.

Остальные представительства Кассы по безработице на данный момент открыты для клиентов, но учитывая возможное распространение вируса, организация просит подавать заявления прежде всего на портале e-töötukassa, по электронной почте или по телефону.