В ходе операции по разминированию собрано свыше тысячи взрывных устройств

Саперы Спасательного департамента в сотрудничестве со своими коллегами из вооруженных сил в течение недели обнаружили или на основании поступившей от людей информации выявили в целом 1191 взрывное устройство. В их числе снаряды (566), артиллерийские мины (451), одна авиабомба, 164 гранаты, говорится в сообщении Идаского спасательного центра.

Акция "Ida kõmin" ставила целью очистить территории вблизи водопада Валасте в Тойлаской волости и территорию между Сиргала и Аувере от взрывных устройств времен Второй мировой войны, т.е. сделать регион безопаснее.

По словам Рауно Райдлоо, руководителя восточно-эстонской саперной группы, больше всего находок пришлось на территорию между Сиргала и Аувере. "Все эти места были полем сражения, где погибали люди. Самой крупной стала находка, обнаруженная одним грибником. Наши специалисты обследовали место и обнаружили там 181 взрывное устройство", - рассказал Райдлоо.

Он добавил, что операция "Ida kõmin" прошла успешно благодаря хорошему сотрудничеству всех партнеров. "Особые слова благодарности саперам 1-й пехотной бригады вооруженных сил, которые поддержали нас и персоналом, и техникой, и прочими ресурсами. Не стоит забывать и вклад Идаского спасательного центра".