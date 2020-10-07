МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.10-15.10

КУЛЬТУРА

Четверг, 8 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Vahtramäe Emil", спектакль видьяндиского детско-юношеского театра "Reky". Билет - 10 евро.

* В Ийзакуском центре природы (ул. Айа, 10, Ийзаку) в 17.00 - вечер природы "Птица года 2020 - чомга (большая поганка)". Истории о птице года большой поганке и других представителях семейства поганковых, обитающих в Эстонии, расскажет орнитолог Лехо Луйгуйыэ. Участие бесплатное.

Пятница, 9 октября

* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 18.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - юбилейный концерт Михаила Румянцева "Моя серебряная осень". Билет - 5 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - спектакль "У меня был двоюродный брат". Билеты - 12-16 евро.

Суббота, 10 октября

* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "История морского пейзажа, город морских ветров Таллинн". Вход по билетам на выставку.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Золушка", спектакль для детей театра "Туулевески". Билет - 9 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 17.00 - "Приглашение на юбилей!": Пилле Пюрг и ее десять эстонских знаменитостей. Билет - 15-17 евро. Вход в масках.

Воскресенье, 11 октября

* На вилле "Tulivee" в 17.00 - хийумааские истории Маргуса Табора. Билет - 15 евро.

* В йыхвиской церкви святого Михаила в 17.00 - "Путешествие в музыку": Лийна Фидельман (флейта), Ольга Зайцева (сопрано) и Елена Осипова (гитара). Вход свободный.

Среда, 14 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - осенний тур "Comedy Estonia". Не рекомендуется для детей до 16 лет. Билет - 12,90-14,90 евро.

Четверг, 15 октября

* В малом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 22) в 11.00 - телемост, посвященный 15-летию виртуального филиала. Вход по билетам на выставку.

СПОРТ

Пятница, 9 октября

* В Нарвском Доме детского творчества в 15.00 - Кубок СК "Maletäht" по шахматам; день 1-й.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - викторина.

* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Welco II" (Тарту).

Суббота, 10 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по шашкам среди сеньоров.

* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - Кубок СК "Maletäht" по шахматам; день 2-й.

* В Таммикуском Доме спорта в 11.45 - чемпионат Йыхвиской волости по тяжелой атлетике.

* На Ахтмеской площадке с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Tarvas II" (Раквере).

* В боксерском зале нарвской Паэмурруской спортшколы в 15.00 - открытый чемпионат Нарвы по боксу; день 1-й.

Воскресенье, 11 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В боксерском зале нарвской Паэмурруской спортшколы в 12.00 - открытый чемпионат Нарвы по боксу; день 2-й.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).

* На Ахтмеской площадке с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Tammeka II" (Тарту).

* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - "Tarvas" (Раквере).

Четверг, 15 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 18-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине. Приглашаются команды из трех человек. Команды просим зарегистрировать не позднее 14 октября по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 9 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - начало сезона: ансамбль "Pepper Sauce Band" и танцевальная студия "Lootos". Билеты в продаже в Мяэтагузеском народном доме. Билет в предварительной продаже - 8 евро, в день мероприятия при наличии мест - 10 евро. Праздничные столы накрывайте сами. Дополнительная информация и бронирование мест по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

Суббота, 10 октября

* В деревне Лаагна Нарва-Йыэсуу с 10.00 - Ванатареская крестьянская ярмарка.

Среда, 14 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская: украшение предметов в технике mixed media. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.