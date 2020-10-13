ОДИН ВОПРОС ⟩ Начал ли коронавирус отступать?

- В какой-то мере люди тоже чувствуют, что болезнь никуда не делась, болезнь вернулась к нам. И они, возможно, не пойдут на работу больными. Но я бы не стала сильно воодушевляться тем, что в какой-то день (заразившихся) меньше.

Очень здорово, что в последние дни случаев заражения было немного меньше, но в Ида-Вирумаа, по моему мнению, очень больших изменений нет, если изучить эти цифры. Там все еще добавляются новые случаи - правда, к счастью, в уже известных очагах, новых очагов не добавилось. Но, на мой взгляд, за этим нужно внимательно следить и не делать основополагающих выводов из небольшого снижения или небольшого роста.