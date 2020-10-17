ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чиновник в качестве политической жертвы

Было бы, очевидно, наивно считать, что только что вступившее в должность новое волостное управление за две недели само пришло к тому, что архитектор не нужен, а нужны три советника. Тем более что никто из трех членов волостного управления не может утверждать, что он настолько в курсе своеобразия работы йыхвиского самоуправления. Эти решения принимали другие люди, и, к сожалению, их мотивы ясно просматриваются. Просто на сей раз решили не идти на банальное увольнение или расторжение трудовых отношений "по соглашению сторон", которое требовало бы выплаты больших компенсаций, как это предпочитали делать в прежней коалиции Осипенко/Репинского.

Если за сокращением должности архитектора ясно проглядывают уши девелоперов "Pargi Keskus", то не будет великим сюрпризом, что на создаваемых местах советников мы вскоре увидим знакомые лица, которым за средства налогоплательщиков нужно предложить работу.

Наталия Абель, которая с предпринимателем и депутатом Алланом Мяндом долгое время была в неприятельских отношениях, является не чем иным, как политической жертвой. Ее увольнением с работы частично оплачивается устойчивость нынешней коалиции. Но вряд ли то, что в скором времени Йыхви останется без специалиста, который может компетентно заниматься архитектурными вопросами, пойдет на пользу развитию местной жизни. При взгляде на нынешнюю ситуацию приходишь, скорее, к выводу, что работу в области архитектуры нужно, наоборот, сделать еще более интенсивной.