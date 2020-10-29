Чт, 29.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Французские трубадуры готовы очаровать йыхвисцев

Сильван Риффле - современный джентльмен-трубадур.

ФОТО: concert.ee

В субботу, 31 октября в 19.00 в камерном зале Йыхвиского концертного дома выступят французские джазовые музыканты, чьи выступления объединяют звучание средневековых трубадуров и современных джазменов по примеру ансамблей, исполняющих светскую средневековую музыку. Стоимость билетов - 15-20 евро.

Концерт проходит в рамках нового цикла "Jazzical". Французские инструменталисты Сильван Риффле (саксофоны, кларнеты, shruti box), Фред Руде (труба), Сандрин Маркетти (фисгармония) и Бенджамин Фламент (ударные) окунут слушателей в увлекательный музыкальный мир трубадуров. 

Сильван Риффле - обладатель французской джаз-премии "Les Victoires du Jazz" за лучший альбом 2016 года, и о нем говорят, что он давно очаровал мир, совместив звуки средневековых свободных джентльменов-трубадуров и современных свободных джентльменов-джазменов. По отзывам критиков и зрителей, выступления французов отличаются изысканностью и тонкостью звучания. Музыканты находятся в постоянном поиске интеллигентной гармонии между джазом и классикой, одновременно побуждая размышлять вместе с ними в рамках нестандартных звуковых ландшафтов. 

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