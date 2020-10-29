Французские трубадуры готовы очаровать йыхвисцев

В субботу, 31 октября в 19.00 в камерном зале Йыхвиского концертного дома выступят французские джазовые музыканты, чьи выступления объединяют звучание средневековых трубадуров и современных джазменов по примеру ансамблей, исполняющих светскую средневековую музыку. Стоимость билетов - 15-20 евро.
Концерт проходит в рамках нового цикла "Jazzical". Французские инструменталисты Сильван Риффле (саксофоны, кларнеты, shruti box), Фред Руде (труба), Сандрин Маркетти (фисгармония) и Бенджамин Фламент (ударные) окунут слушателей в увлекательный музыкальный мир трубадуров.
Сильван Риффле - обладатель французской джаз-премии "Les Victoires du Jazz" за лучший альбом 2016 года, и о нем говорят, что он давно очаровал мир, совместив звуки средневековых свободных джентльменов-трубадуров и современных свободных джентльменов-джазменов. По отзывам критиков и зрителей, выступления французов отличаются изысканностью и тонкостью звучания. Музыканты находятся в постоянном поиске интеллигентной гармонии между джазом и классикой, одновременно побуждая размышлять вместе с ними в рамках нестандартных звуковых ландшафтов.