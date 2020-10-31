Коронавирус в Вируской тюрьме распространяется все больше: инфицированы уже 80 заключенных

Пресс-представитель Вируской тюрьмы сказал поздно вечером в пятницу, что тесты 25 из 303 заключенных, проанализированные в течение пятницы, дали положительный результат. Из 390 заключенных, прошедших тестирование в предыдущие дни, положительный результат был у 55.

В Вируской тюрьме около 700 заключенных. Доля инфицированных заключенных превысила 10 процентов. Двое заключенных отказались от теста.

По словам пресс-секретаря, медики решат, каких заключенных, результат теста которых оказался отрицательным, с учетом латентности вируса нужно отправить на следующей неделе на повторное тестирование.

Пресс-представитель Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ сообщила "Северному побережью" в полдень в пятницу, что до сих пор не было необходимости отправлять заключенных с коронавирусом в больницу, но у некоторых из них симптомы болезни присутствуют.

По ее словам,чтобы лучше справиться с ситуацией, на помощь Вируской тюрьме пришли работники других тюрем.

В пятницу утром выяснилось, что кроме заключенных заразился также один тюремный надзиратель.