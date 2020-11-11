ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви исчезнет еще одно учебное здание

Вдобавок к стоявшему на улице Харидузе зданию Йыхвиской основной школы, стены которого пали на прошлой неделе, нынешней осенью в Йыхви экскаваторы сровняют с землей еще одно старое учебное здание. На улице Кутсе идет снос двухэтажного учебного корпуса Ида-Вирумааского центра профобразования.
В здании, построенном 70 лет назад, было более 3300 квадратных метров площади. Восемь лет назад отремонтировали крышу и фасад.
По словам директора центра профобразования Ханнеса Метса, необходимости в использовании А-корпуса нет, так как помещений для учебной работы достаточно и в других зданиях. На месте сносимого здания планируют построить парковку.
Большая часть сносимого здания два года не использовалась. Последней в нем действовала временно переехавшая сюда на период ремонта своего здания Йыхвиская русская основная школа. Йыхвиские волостные власти планировали перевести сюда в сентябре на два года - на время строительства нового школьного здания - Йыхвискую основную школу, но этот план провалился, когда весной выяснилось, что в помещениях центра профобразования распространился плесневый грибок.
Несколько лет назад Йыхвиское волостное управление интересовалось возможностью создания тут общественного дома, но когда выяснилось, что здание придется реновировать за счет волости, от этого плана отказались.