ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви исчезнет еще одно учебное здание

В здании, построенном 70 лет назад, было более 3300 квадратных метров площади. Восемь лет назад отремонтировали крышу и фасад.

По словам директора центра профобразования Ханнеса Метса, необходимости в использовании А-корпуса нет, так как помещений для учебной работы достаточно и в других зданиях. На месте сносимого здания планируют построить парковку.

Большая часть сносимого здания два года не использовалась. Последней в нем действовала временно переехавшая сюда на период ремонта своего здания Йыхвиская русская основная школа. Йыхвиские волостные власти планировали перевести сюда в сентябре на два года - на время строительства нового школьного здания - Йыхвискую основную школу, но этот план провалился, когда весной выяснилось, что в помещениях центра профобразования распространился плесневый грибок.