ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что же выиграет Ида-Вирумаа?

Уже с весны Министерство финансов готовило план, как использовать в Ида-Вирумаа деньги из выделяемых Эстонии Евросоюзом примерно 340 миллионов евро так называемого фонда справедливого перехода.
С одной стороны, речь должна бы идти о возмещении ущерба, причиненного Ида-Вирумаа, когда здешнюю сланцевую промышленность забили кулаком климатической политики Евросоюза до полубессознательного состояния. В то же время в этих деньгах хотят видеть средства для устройства будущей лучшей жизни.
Кроме того, найдется немало заинтересованных, кто видит в этом денежном котле возможность поддержать свой бизнес, а некоторые министерства и самоуправления видят в нем шанс осуществить свои давние планы и мечты, которые не были претворены в жизнь из-за нехватки денег.
С одной стороны, 340 миллионов евро - немалая сумма, но, с другой - на нее можно построить лишь половину Аувереской электростанции.
Действующая под руководством министра госуправления Яака Ааба комиссия внесла первоначальное предложение направить более 200 евро на развитие предпринимательства и более 100 миллионов - на улучшение жизненной среды Ида-Вирумаа. Более точное распределение денег - это еще гостайна.
В случае всего этого процесса нельзя сказать, что речь идет о распределении денег в тиши кабинета. Проведено множество открытых обсуждений, опросов, составлялись доклады. Большая часть материалов имеется на домашней странице Министерства финансов.
Однако при всей этой неразберихе министерство должно более четко объяснить, что конкретно может выиграть Ида-Вирумаа от этого справедливого перехода и каковы ожидаемые результаты.