ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что же выиграет Ида-Вирумаа?

С одной стороны, речь должна бы идти о возмещении ущерба, причиненного Ида-Вирумаа, когда здешнюю сланцевую промышленность забили кулаком климатической политики Евросоюза до полубессознательного состояния. В то же время в этих деньгах хотят видеть средства для устройства будущей лучшей жизни.

Кроме того, найдется немало заинтересованных, кто видит в этом денежном котле возможность поддержать свой бизнес, а некоторые министерства и самоуправления видят в нем шанс осуществить свои давние планы и мечты, которые не были претворены в жизнь из-за нехватки денег.

С одной стороны, 340 миллионов евро - немалая сумма, но, с другой - на нее можно построить лишь половину Аувереской электростанции.

Действующая под руководством министра госуправления Яака Ааба комиссия внесла первоначальное предложение направить более 200 евро на развитие предпринимательства и более 100 миллионов - на улучшение жизненной среды Ида-Вирумаа. Более точное распределение денег - это еще гостайна.

В случае всего этого процесса нельзя сказать, что речь идет о распределении денег в тиши кабинета. Проведено множество открытых обсуждений, опросов, составлялись доклады. Большая часть материалов имеется на домашней странице Министерства финансов.