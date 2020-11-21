ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Пора создавать заповедник здравого смысла

Нечто подобное витает в воздухе и в случае плана расширения Алутагузеского национального парка, предусматривающего ограничения для лесохозяйствования. Сотни местных людей потеряют работу и будут вынуждены отказаться от сформировавшегося с годами жизненного уклада. Усилятся социальные проблемы. Волость, которая в результате зеленого переворота уже потеряла за последние годы несколько миллионов из своих доходов, получит еще один экономический удар. К тому же, при всем при этом отдельным вопросом является, оздоровляют ли вообще природу ограничения на лесохозяйственную деятельность или, напротив, причиняют ей вред.

Выступивший с такой инициативой Эстонский фонд природы не предлагает взамен ничего конкретного, чтобы как-то уравновесить вредное воздействие на местную жизнь. Местные люди вполне обоснованно недовольны такими планами.

Если посмотреть, насколько яро радикальные защитники природы поддерживают введение новых ограничений и воюют со всевозможными крупными экономическими начинаниями, то складывается впечатление, будто у них в планах - превратить все государство в один большой природный заповедник. Хотя Партии зеленых на выборах была оказана поддержка всего в несколько процентов, влияние зеленых на правительство оказалось более успешным и сильным, чем предполагало бы истинное число их сторонников. Поэтому некоторые важные планы, связанные, например, с переработкой леса, провалились.