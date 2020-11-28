СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники выманили десятки тысяч евро

Чтобы остановить эти перечисления, позвонившие предложили свою помощь. Для этого пострадавший обеспечил им дистанционный доступ к своему компьютеру через программу "AnyDesk", в итоге со счета пострадавшего на неизвестный счет было перечислено 13100 евро, а на его имя оформлены кредиты на общую сумму 20800 евро. Ущерб составил 33900 евро.

24 ноября в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что одному человеку позвонил якобы банковский работник, сообщивший, что его банковским счетом злоупотребили. У пострадавшего спросили его коды Smart-ID, чтобы блокировать переводы денег. После этого со счета пострадавшего пропало около 1080 евро.

26 ноября в Нарвское отделение полиции поступило похожее заявление о том, что женщине тоже позвонил якобы банковский работник, который сообщил, что ее счетом воспользовались злоумышленники. У пострадавшей спросили ее коды Smart-ID, чтобы блокировать переводы денег и восстановить безопасность счета. Затем со счета пострадавшей пропало около 10270 евро.

Ударившим ребенка отцом занимается полиция

25 ноября в полицию сообщили, что в квартире на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 34-летний мужчина побил своего сына, причинив ребенку телесные повреждения.

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