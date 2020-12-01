Нарвские кружки и спортшколы продолжат дистанционное обучение до 13 декабря

Соответствующее решение накануне приняла действующая при Нарвской горуправе кризисная комиссия.

По словам одного из зампредов комиссии Урмаса Токмана, такое решение было принято на основании рекомендаций Нарвской больницы и Департамента здоровья с целью сдерживания распространения коронавируса в городе.

"Мы решили продлить период дистанционного обучения для кружков и спортивных школ и оставить культурные и спортивные учреждения Нарвы - в первую очередь спортивные базы - закрытыми еще на две недели - то есть до 13 декабря", - сказал во вторник Токман в беседе с корреспондентом rus.err.ee.