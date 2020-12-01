Нарвские кружки и спортшколы продолжат дистанционное обучение до 13 декабря

Нарвские кружки по интересам и городские спортивные учреждения продолжат работать дистанционно как минимум до 13 декабря. А принадлежащие самоуправлению спортивные объекты и залы останутся закрытыми, сообщает портал rus.err.ee.
Соответствующее решение накануне приняла действующая при Нарвской горуправе кризисная комиссия.
По словам одного из зампредов комиссии Урмаса Токмана, такое решение было принято на основании рекомендаций Нарвской больницы и Департамента здоровья с целью сдерживания распространения коронавируса в городе.
"Мы решили продлить период дистанционного обучения для кружков и спортивных школ и оставить культурные и спортивные учреждения Нарвы - в первую очередь спортивные базы - закрытыми еще на две недели - то есть до 13 декабря", - сказал во вторник Токман в беседе с корреспондентом rus.err.ee.
Нарва - один из муниципалитетов с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Эстонии. В Нарве коронавирусом заражены 470 человек. Заболеваемость на 100 000 жителей в течение 14 дней в Нарве возросла до 851.