ОНИ ДЕЛАЮТ БУДУЩЕЕ ⟩ Средневековое оружие привлекает и современную молодежь

В Йыхвиском центре культуры и занятий по интересам около восьми лет работает арбалетный кружок: мальчики и девочки от семи лет и старше познают премудрости стрельбы из арбалета, лука, а также получают навыки метания топора, ножа и прочих предметов под руководством Меэлиса Пялло. Фанат своего дела, увлеченный спортсмен не жалеет времени для ребят, потому что убежден: без притока молодых сил у любого спорта нет будущего.
- Средневековое оружие и сегодня привлекает молодежь?
- К счастью, да. Понемногу, но поклонников арбалета у нас ежегодно прибавляется. В современном мире выбор занятий для детей и подростков очень большой выбор, но то, что предлагаем мы, - редкость. Если попробовать, думаю, большинство заинтересуются. Но возможностей мало.
Виды арбалетного спорта
В арбалетном спорте несколько видов: легкие спортивные и средневековые арбалеты; охотничьи арбалеты и фристайл - когда можно использовать какие угодно с любыми наворотами, хоть снайперский прицел. В мире существуют еще тяжелые арбалеты, но Меэлис утверждает, что в Эстонии стрелять из них никогда не будут.
Из своей практики замечаю, что дети загораются, даже далекие от спорта. Например, Аня Дворник пришла в клуб "просто пострелять", считая, что из нее никогда спортсмена не получится. Но так затянуло, что уже на спортивном уровне есть отличные перспективы.
К слову, со взрослыми тоже занимаюсь, если у кого-то проявляется интерес.
- Он может появиться даже от того, что проходящие мимо люди видят ваши тренировки?
- Бывает и такое. Особенно когда мы выходим пострелять на площадку перед Домом культуры в исторических костюмах. Согласитесь, трудно пройти мимо такого действа. А я всегда готов предложить попробовать. Некоторые после этого остаются с нами надолго.
Кроме того, нас часто приглашают поучаствовать в разных мероприятиях, на ярмарках. Ездим выступать в деревню викингов в Таллинн, на Дни Старого города и прочие фестивали.
На ярмарках устраиваем состязания по метанию ножей, топоров, разной кухонной утвари или ноутбуков. В Финляндии метают мобильные телефоны, мы же взяли другой гаджет - стоит ли повторяться?
Дети, если попадают в цель с 10-12 метров, получают сладкий приз. Для взрослых кладу из своего кармана 100 евро - смогут ноутбуком накрыть, забирают. Нет - сами платят. Всегда весело проходит.
Миссия заядлого спортсмена
Луки и арбалеты продаются в магазинах. Хороший лук стоит порядка 500 евро. Спортивный арбалет, как правило, делается индивидуально и стоит значительно дороже. Исторические можно найти от 150 до 4000 евро. Кожаный костюм обходится порядка трех тысяч евро.
Удовольствие не из дешевых, но ученики Меэлиса не тратят таких денег - костюмы шьют сами, а тренируются на его личных луках и арбалетах. Наставник говорит, ему не жалко, потому что знает - не у всех есть возможность купить, а возрождение арбалетного спорта считает своей миссией.
- Все, что нужно мужчине в жизни, уже сделал: построил два дома, пусть и не для себя, посадил не меньше тысячи деревьев, вырастил двоих сыновей; чтобы прожить, денег семье хватает. А что еще человеку надо для счастья? Любимое дело, которым и является мое хобби.
Арбалеты он собирает своими руками, часть деталей помогают сделать друзья-единомышленники. В арсенале уже 15 арбалетов, но продолжают мастерить - если планы клуба сбудутся, потребуется. Продавать тоже готовы.
К слову, два арбалета Меэлиса хранятся в Тартуском спортивном музее.
База арбалетного клуба "Silex" находится в Мяэтагузе, и он мечтает соединить в Ида-Вирумаа всех арбалетчиков - там есть возможность пострелять всем желающим.
- Что самое привлекательное в этом спорте?
- Как в 15-м веке, так и в 21-м молодежь тянет ко всему, что заставляет двигаться, развивает физически. Это главное, что дает спорт, и наш не исключение. У нас занятия проходят на улице, в любую погоду: шторм, ветер - все равно. С моей точки зрения, это и есть преимущество. Если сильно холодно и слякотно, разбиваемся на маленькие группы и стреляем по очереди, минут по двенадцать. Приходят в дом мокрые, краснощекие, но счастливые…
- Какие события за эти годы стали самыми яркими?
- Достижения учеников. Одна из первых учеников Марика Леппик впервые взяла в руки метательный топор в 14 лет, теперь она взрослая, преподает математику в школе и занимает седьмое место в мировом рейтинге. Никита Недашковский пришел к нам в 15 лет, работает семейным врачом в столице и продолжает заниматься, нет сомнений, что у него большое спортивное будущее. Прошлым летом Марина Тылес завоевала титул чемпиона мира, перестреляв меня. Нам есть чем гордиться!
- Как развивается арбалетный спорт в Эстонии?
- Без понятия, но теперь идавирусцы взяли инициативу в свои руки, надеюсь, пойдет быстрее. В Кохтла-Ярве арбалетное движение началось в 80-х годах прошлого века, выступали наши спортсмены хорошо - Эстония даже была мировым лидером в 1990-2000 годах. Со временем интерес стал затихать, возможно, потому, что соревнования были не аттрактивные, зрителям мало что понятно. Но кардинальные изменения правил изменили картину - наблюдать стало интересней и зрителей тоже значительно прибавилось. Особенно привлекают старинные арбалеты, средневековые костюмы, в которые мы одеваемся. На соревнованиях устраиваем своеобразное шоу, а самые заинтересованные могут и сами попробовать.
Благодаря нашему клубу "Silex" ("Кремень") в Эстонии расширились разновидности стрельбы из арбалета. Поскольку в мире чувствуется большой интерес к Средневековью, мы решили организовать состязания с историческими арбалетами - в них нет прицелов. Самое важное для стрелка - внутреннее чувство, важно учитывать погоду, ветер и прочие внешние воздействия. Это привлекательно и зрелищно.
Три года назад начали, и могу сказать, что достигли высоких результатов. Пробные соревнования провели - интерес есть. Постараемся сделать эти соревнования традиционными и как минимум на уровне страны.
Следующий шаг - организовать аттрактивный турнир по метанию ножей.
Еще задумали строительство тропы для арбалетчиков в Алутагузеском спортивном центре, надеюсь, уже в скором времени сможем пригласить туда спортсменов и всех заинтересованных. Мишени будут размещены на разных уровнях, что позволит разнообразить занятия и проводить увлекательные состязания.
Зафиксирован мировой рекорд
Ежегодный чемпионат Эстонии по стрельбе из арбалета отменили. Но в октябре Всемирная ассоциация стрельбы из арбалета (WCSA) предложила провести соревнования арбалетчиков заочно, с выполнением определенных условий. Эстонские спортсмены все условия выполнили, и 17 октября провели состязания, в которых участвовало 20 стрелков. Там был зафиксирован новый мировой рекорд - его показал Меэлис Пялло.
- Вы - патриот Ида-Вирумаа, поэтому развиваете все здесь? В столице, возможно, было бы легче?
- Абсолютная правда. У меня были возможности уехать жить и работать в Таллинн, звали в Финляндию, но я - патриот Эстонии. Мечтаю и делаю все, что могу, для того, чтобы именно наш регион стал центром притяжения коллег-спортсменов со всей страны.
Материал подготовлен при поддержке Совета министров Северных стран.