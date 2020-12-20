ОНИ ДЕЛАЮТ БУДУЩЕЕ ⟩ Средневековое оружие привлекает и современную молодежь

- К счастью, да. Понемногу, но поклонников арбалета у нас ежегодно прибавляется. В современном мире выбор занятий для детей и подростков очень большой выбор, но то, что предлагаем мы, - редкость. Если попробовать, думаю, большинство заинтересуются. Но возможностей мало.

В арбалетном спорте несколько видов: легкие спортивные и средневековые арбалеты; охотничьи арбалеты и фристайл - когда можно использовать какие угодно с любыми наворотами, хоть снайперский прицел. В мире существуют еще тяжелые арбалеты, но Меэлис утверждает, что в Эстонии стрелять из них никогда не будут.

Из своей практики замечаю, что дети загораются, даже далекие от спорта. Например, Аня Дворник пришла в клуб "просто пострелять", считая, что из нее никогда спортсмена не получится. Но так затянуло, что уже на спортивном уровне есть отличные перспективы.

К слову, со взрослыми тоже занимаюсь, если у кого-то проявляется интерес.

- Он может появиться даже от того, что проходящие мимо люди видят ваши тренировки?

- Бывает и такое. Особенно когда мы выходим пострелять на площадку перед Домом культуры в исторических костюмах. Согласитесь, трудно пройти мимо такого действа. А я всегда готов предложить попробовать. Некоторые после этого остаются с нами надолго.

Кроме того, нас часто приглашают поучаствовать в разных мероприятиях, на ярмарках. Ездим выступать в деревню викингов в Таллинн, на Дни Старого города и прочие фестивали.

На ярмарках устраиваем состязания по метанию ножей, топоров, разной кухонной утвари или ноутбуков. В Финляндии метают мобильные телефоны, мы же взяли другой гаджет - стоит ли повторяться?

Дети, если попадают в цель с 10-12 метров, получают сладкий приз. Для взрослых кладу из своего кармана 100 евро - смогут ноутбуком накрыть, забирают. Нет - сами платят. Всегда весело проходит.

Мимо такого зрелища трудно пройти равнодушно. ФОТО: Дмитрий Воробьёв

Миссия заядлого спортсмена

Луки и арбалеты продаются в магазинах. Хороший лук стоит порядка 500 евро. Спортивный арбалет, как правило, делается индивидуально и стоит значительно дороже. Исторические можно найти от 150 до 4000 евро. Кожаный костюм обходится порядка трех тысяч евро.

Удовольствие не из дешевых, но ученики Меэлиса не тратят таких денег - костюмы шьют сами, а тренируются на его личных луках и арбалетах. Наставник говорит, ему не жалко, потому что знает - не у всех есть возможность купить, а возрождение арбалетного спорта считает своей миссией.

- Все, что нужно мужчине в жизни, уже сделал: построил два дома, пусть и не для себя, посадил не меньше тысячи деревьев, вырастил двоих сыновей; чтобы прожить, денег семье хватает. А что еще человеку надо для счастья? Любимое дело, которым и является мое хобби.

Арбалеты он собирает своими руками, часть деталей помогают сделать друзья-единомышленники. В арсенале уже 15 арбалетов, но продолжают мастерить - если планы клуба сбудутся, потребуется. Продавать тоже готовы.

К слову, два арбалета Меэлиса хранятся в Тартуском спортивном музее.

База арбалетного клуба "Silex" находится в Мяэтагузе, и он мечтает соединить в Ида-Вирумаа всех арбалетчиков - там есть возможность пострелять всем желающим.