КОММЕНТАРИЙ ⟩ Яна Тоом: "Я не понимаю, в чем проблема у Тармо Таммисте"

- Вы считаете, что под письмом Тармо Таммисте три фальшивые подписи из шести. Они же уверяют, что дали ему полномочия на это письмо, но, правда, потом были удивлены или даже шокированы формулировками.

- Там не формулировки другие, а содержание: о недоверии Яне Тоом писать письмо у Таммисте не было полномочий.

- Насколько далеко зайдет эта история?

- Далеко не пойдет, максимум - до правления партии. В Эстонии подделка подписей редко наказуема, как ни странно, так что делать тут нечего, кроме как разбираться внутри организации. У меня есть железобетонные письменные доказательства того, что три человека, которые под этим письмом как бы подписались, ничего не знали о нем. Если спросят - я предъявлю эти доказательства, но думаю, что никто не спросит, ведь ситуация и так достаточно ясная.

Главная беда в том, что письмо передано для публикации в прессе. Такого рода разборки, конечно же, не укрепляют имидж партии, и сделавший это человек забыл об этом, к сожалению.

- Что означает ваш комментарий в "Фейсбуке" о том, что без вашего участия Тармо Таммисте сегодня не работал бы в Министерстве экономики и коммуникации? (Таммисте в марте 2019 года был отстранен через вотум недоверия от должности мэра Нарвы и вскоре стал советником в министерстве. - И.С.)

- Просто в тот момент, когда он был без работы и глубоко страдал от этого, я ходила и говорила: вот - Таммисте, он же такой хороший, он мог бы делать эту работу. Был ли в министерстве конкурс - не знаю, но я обратила их внимание на Таммисте. Нет в этом никакой моей заслуги, я не хочу, чтобы мне бросали благодарность, но хочу, чтобы отношения оставались человеческими.

- История с письмом вредит отношениям?

- Ну конечно! Сначала он срывал заседание - обзванивал членов правления, чтобы они не приходили и не собиралось кворума. Это так глупо, а главное - это ведь параллельный сюжет тому, что происходит в Нарве. Простая математика говорит, что мэром изберут Катри Райк, что фракция "Kodulinn Narva" останется в оппозиции, но тогда я не понимаю - в чем проблема у Тармо Таммисте?

- Проблема в том, что они не хотят быть в одной партии с Евграфовым и Янович.

- Кто они? Три человека? Партийная организация намного больше, тут демократия - мы приходим и голосуем. Но они же не приходят на заседание и отказываются от возможности проголосовать, а пишут письма - это ненормально. Проголосуйте против, если у вас большинство, и мы тогда больше не будем эту тему обсуждать. Меня же потом обвиняют, что я не собрала правление второй раз, но тут такая беда, что я работаю в Брюсселе, у нас там пандемия и локдаун, и об этом они прекрасно знали.

Есть круг людей, которые хотят вступить в партию. Почему я должна ставить их желание в зависимость от того, что Тармо Таммисте пожелал сорвать собрание? Теперь пускай центральное правление партии обсудит и решит: примут их - хорошо, не примут - грустно, но тоже как бы хорошо.

- Когда состоится заседание правления партии в Таллинне?