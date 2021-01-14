Владелец пансионата о пожаре с тремя погибшими: "Это полная мистерия!"
Во вторник вечером в результате пожара в доме престарелых в деревне Аа погибли три человека. По словам владельца, он понятия не имеет о том, как мог начаться пожар.
Во вторник вечером в результате пожара в доме престарелых в деревне Аа погибли три человека. По словам владельца, он понятия не имеет о том, как мог начаться пожар.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре 12 января в 22.16. Если поначалу сообщили, что пожар начался в Ааском попечительском доме, то на самом деле несчастье произошло в расположенном примерно в полукилометре от него и открытом в 2010 году пансионате "Männiku".