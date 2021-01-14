Чт, 14.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Владелец пансионата о пожаре с тремя погибшими: "Это полная мистерия!"

По прибытии спасателей дом уже был охвачен пламенем и спасти его не удалось.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Во вторник вечером в результате пожара в доме престарелых в деревне Аа погибли три человека. По словам владельца, он понятия не имеет о том, как мог начаться пожар.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Центр тревоги получил сообщение о пожаре 12 января в 22.16. Если поначалу сообщили, что пожар начался в Ааском попечительском доме, то на самом деле несчастье произошло в расположенном примерно в полукилометре от него и открытом в 2010 году пансионате "Männiku". 

Погибли три человека

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