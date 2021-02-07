ОНИ ДЕЛАЮТ БУДУЩЕЕ ⟩ Фотографом можно родиться, но можно и стать

Шедевры без фотошопа

Дмитрий Воробьев говорит, что его конек - портреты и натюрморты со стеклом. Его фотографии выиграли множество призов, в том числе и на международных конкурсах. "Стеклянные" фото смотрятся как картины, вызывая восторг абсолютно у всех зрителей, особенно когда узнают, что ни фотошопа, ни других компьютерных технологий не применяется. Непосвященному не понять, как сделан тот или иной эффект. Автор подчеркивает, что все достигается путем экспериментов и постановки.

Эти работы Дмитрия Воробьева получили призы на конкурсах ФОТО: Дмитрий Воробьёв ФОТО: Дмитрий Воробьёв ФОТО: Дмитрий Воробьёв

Для этого в студии собрано огромное количество разных предметов, в том числе необычные стеклянные сосуды, приспособления, которые хозяин студии мастерит своими руками. Объясняет, что изобретателем назвать себя не может, но почти всегда усовершенствует приемы, которые узнает у коллег.

- Стекло - это моя слабость, - признается собеседник. - Да и многих ребят оно тоже заинтриговывает - разрешаю использовать все. Порой так увлекаются, что центр уже закрывается, а их не выгнать. Всегда боялся, что в работах учеников будет прослеживаться "почерк Воробьева", но, к счастью, такого не происходит - вроде бы делаем одно и то же, а результат разный. Каждый видит по-своему.

Участвовать в конкурсах с учениками йыхвисцы стали далеко не сразу. По словам руководителя, не хотелось нанести психологическую травму начинающим - мнение жюри ведь всегда субъективно. Приобретя опыт и уверенность, стали конкурировать. "За годы заработали немало призов, но я всегда им говорю, что награды не главное, если ваше фото попало на стенд - это уже успех", - подчеркивает наставник.

Выпускники продолжают в клубе

Кроме "Поиска" Дмитрий Воробьев ведет также фотоклуб "F8" - уже много лет выпускники "Поиска" встречаются здесь по средам. Название отражает число диафрагмы на фотоаппарате, она самая резкая. А резкость в фотографии - очень важная вещь.

С улицы сюда не попадешь, принимают лишь тех, кто уже приобрел опыт и доказал, что фотография для него не временное увлечение, а хобби, которому он отдает значительную часть жизни. Как правило, это уже взрослые фотографы - Елена Долгих, Дмитрий Росток, Светлана Линкевич, Хяли Йоонас, Вера Руже, Дима Шехавцов и Лиана Кукава. Но и здесь есть исключения - Мартин Таавет перешел в эту команду в 13 лет, так как два года подряд выигрывал звание "Перспективный фотограф" на международном конкурсе "Pilk" ("Взгляд").

- Вместе изучаем фотодело, практикуемся и обсуждаем разные темы. Вместе учимся видеть многогранность окружающего мира и нести людям понимание прекрасного. Самая большая радость для меня - это не только их успехи на фотофестивалях и конкурсах, но и в личной жизни, потому что мы давно стали как семья.