ОНИ ДЕЛАЮТ БУДУЩЕЕ ⟩ Фотографом можно родиться, но можно и стать

Про таких, как Дмитрий Воробьев, говорят: мастер на все руки. Список его умений, знаний и достижений в разных сферах деятельности может занять на газетной странице немало места. Неугомонный человек, он уже давно мог бы наслаждаться радостями жизни на заслуженном отдыхе, но предпочитает находиться в гуще событий и передавать накопленный опыт в области фотомастерства в студии "Поиск" Йыхвиского центра культуры и интересов, которую создал и возглавляет уже полтора десятка лет. Желающих постигать секреты фотоискусства не становится меньше, причем не только среди подрастающего поколения, но и среди взрослых.
15 лет назад, когда "Поиск" только открылся, в студию к Дмитрию Воробьеву пришло 18 учеников. Нынче в списке столько же. Наставник замечает, что меньше не бывало, но в некоторые годы собиралось почти в два раза больше.
- Открыть студию мне предложил тогдашний директор Шандор Штефиль, - вспоминает он. - Думал, что буду работать со школьниками среднего и старшего звена, но пришли намного моложе, что даже вызвало сомнение: что мне с ними делать? Пришлось на ходу перестраивать программу. Оказалось, что и младшие очень смышленые, а главное - заинтересованные. Так что в следующий набор возрастной ценз понизили - с десяти лет. В этом году у меня есть даже девятилетняя ученица - Викуля Хегай, взял в порядке исключения, посмотрев ее работы: талантливая, уже есть интересные идеи по кадру...
CV: Дмитрий Воробьев
Родился 16 января 1953 года в городе Ангарске Иркутской области.
Учился в Иркутском театральном училище по специальности "актер".
Еще в школе освоил профессию слесаря-монтажника технологического оборудования, получив 4-й разряд, который затем повысил до 6-го.
1971-1973 годы - служба в Забайкальском военном округе, танкист.
В 1975-1980 годах учился в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.
В 1978 году вместе с женой в Забайкальске создал молодежный театр. Работал директором Дома культуры.
В 1980 году, переехав в Псков, работал режиссером массовых зрелищ, с 1983 года - директором парка имени Пушкина.
В 1985 году с семьей переехал в Кохтла-Ярве, два года трудился днем слесарем на сланцехимическом предприятии, вечером в любительском театре.
В начале 90-х два года занимался резьбой по дереву в кооперативе.
Три года трудился мастером в группе сварщиков в Кохтла-Ярвеском училище.
Десять лет возглавлял студию "Диво" на кабельном телевидении.
С 2005 года возглавляет фотостудию "Поиск" в Йыхвиском центре культуры и интересов.
Возраст - единственное условие, в "Поиск" принимают всех желающих. Дмитрий уверяет, что многолетний опыт показывает: фотографом можно родиться, но можно и стать. В первую очередь он старается развивать у ребят внимание, наблюдательность.
- Сейчас каждый имеющий в кармане смартфон считает себя фотографом, - рассуждает он. - На самом деле, нажимая кнопку, снимаете не вы, а автоматика. Такой снимок почти всегда уступает тому, который выстраивает фотограф, знающий правила фотосъемки. Фотография - это рисунок светом и цветом, ее надо обработать в зависимости от цели, выкадрировать, резкость поднять... Мои ученики быстро начинают понимать разницу, а первое, чему мы учимся, самое сложное: основы фотографии, установка диафрагмы, экспозиция, композиция и прочее.
В студии проходят практические занятия, иногда вместе выходят на мероприятия - практикуют жанровую съемку, делают репортажи. На пленэрах учатся искать изюминки в природе.
- В процессе занятий выявляются индивидуальные интересы - как в любом искусстве, каждый находит свою стезю: макро- или микросъемку, пейзаж, портрет, натюрморт, - перечисляет наставник. - У некоторых приоритеты меняются - пришел парень с желанием делать хорошие портреты, а к концу курса стал фотографировать цветы.
Шедевры без фотошопа
Дмитрий Воробьев говорит, что его конек - портреты и натюрморты со стеклом. Его фотографии выиграли множество призов, в том числе и на международных конкурсах. "Стеклянные" фото смотрятся как картины, вызывая восторг абсолютно у всех зрителей, особенно когда узнают, что ни фотошопа, ни других компьютерных технологий не применяется. Непосвященному не понять, как сделан тот или иной эффект. Автор подчеркивает, что все достигается путем экспериментов и постановки.
Эти работы Дмитрия Воробьева получили призы на конкурсах
Для этого в студии собрано огромное количество разных предметов, в том числе необычные стеклянные сосуды, приспособления, которые хозяин студии мастерит своими руками. Объясняет, что изобретателем назвать себя не может, но почти всегда усовершенствует приемы, которые узнает у коллег.
- Стекло - это моя слабость, - признается собеседник. - Да и многих ребят оно тоже заинтриговывает - разрешаю использовать все. Порой так увлекаются, что центр уже закрывается, а их не выгнать. Всегда боялся, что в работах учеников будет прослеживаться "почерк Воробьева", но, к счастью, такого не происходит - вроде бы делаем одно и то же, а результат разный. Каждый видит по-своему.
Участвовать в конкурсах с учениками йыхвисцы стали далеко не сразу. По словам руководителя, не хотелось нанести психологическую травму начинающим - мнение жюри ведь всегда субъективно. Приобретя опыт и уверенность, стали конкурировать. "За годы заработали немало призов, но я всегда им говорю, что награды не главное, если ваше фото попало на стенд - это уже успех", - подчеркивает наставник.
Выпускники продолжают в клубе
Кроме "Поиска" Дмитрий Воробьев ведет также фотоклуб "F8" - уже много лет выпускники "Поиска" встречаются здесь по средам. Название отражает число диафрагмы на фотоаппарате, она самая резкая. А резкость в фотографии - очень важная вещь.
С улицы сюда не попадешь, принимают лишь тех, кто уже приобрел опыт и доказал, что фотография для него не временное увлечение, а хобби, которому он отдает значительную часть жизни. Как правило, это уже взрослые фотографы - Елена Долгих, Дмитрий Росток, Светлана Линкевич, Хяли Йоонас, Вера Руже, Дима Шехавцов и Лиана Кукава. Но и здесь есть исключения - Мартин Таавет перешел в эту команду в 13 лет, так как два года подряд выигрывал звание "Перспективный фотограф" на международном конкурсе "Pilk" ("Взгляд").
- Вместе изучаем фотодело, практикуемся и обсуждаем разные темы. Вместе учимся видеть многогранность окружающего мира и нести людям понимание прекрасного. Самая большая радость для меня - это не только их успехи на фотофестивалях и конкурсах, но и в личной жизни, потому что мы давно стали как семья.
Для Хяли Йоонас макросъемка - хобби, которому она отдает много времени
- Пришла в фотостудию уже во взрослом возрасте, и так как давно увлекалась фотографией, уже имела определенные навыки. Занималась около пяти лет и считаю, что не только получила полезные навыки, но, самое главное, нашла много друзей с похожими интересами. Мы показывали друг другу свои работы, обсуждали их. Все это помогает развиваться. Наш наставник Дмитрий Воробьев не только делится своим опытом, он создал дружный коллектив, сумел объединить нас настолько, что мы чувствовали себя не просто обществом по интересам, но и семьей. Последнее время я не хожу в клуб, но мы остаемся добрыми друзьями и коллегами, общаемся и, встречаясь, испытываем искреннюю радость.
В фотоклубе есть традиция - заключительное занятие проходит в Конью, на даче наставника. Снимают закат солнца, потом рассвет.
Нет предела совершенству
Дмитрий не только учит других, но и сам не упускает возможность пополнить багаж знаний, тем более что теперь для этого есть прекрасные дистанционные возможности. Недавно прошел заочный курс в Москве. "Всегда есть куда развиваться, тем более в фотоискусстве", - уверен собеседник.
Какой фотоаппарат мастер считает лучшим? Отвечает, что сам привык к "Canon", но это не принципиально, фотографирует ведь не аппарат, а человек. "Фото моей десятилетней ученицы, снимавшей обычной "мыльницей", победила в международном конкурсе", - приводит пример.
Через фотоклуб за 15 лет прошло больше сотни человек, и пусть не для всех фотография стала главным делом или хобби в жизни, они многое узнали и прикоснулись к искусству. Каждый год в студию приходят новые ребята, и Дмитрию приходится все начинать сначала. Не надоело?
- Нет, и не устал, ведь интерес взаимный - подпитываемся друг у друга, - отвечает он. - От ребят получаю новую энергию, бывают идеи, которые вместе развиваем. Стараюсь отдать им все, что сам знаю, учу эксклюзивным приемам и никогда не критикую - просто говорю о том, как можно сделать лучше.
У Дмитрия Воробьева много разных профессий: актер, режиссер, слесарь-монтажник, резчик по дереву и так далее. Откуда родился интерес к фотографии?
- Из детства. В 1960 году сестра первый фотоаппарат подарила, - отвечает он. - Но серьезно стал заниматься уже в Эстонии, когда "волшебный пинок" от Юхана Ласмана получил, жил в Кохтла-Ярве прославленный фотомастер. Что касается всего остального, всегда советую молодежи учиться всему, что им интересно, и использовать возможности, которые преподносит жизнь. Как говорил мой отец, знания в рюкзаке таскать не надо, всегда могут пригодиться. Чем бы я ни занимался, мне всегда все нравилось - это и есть секрет успеха.
Материал подготовлен при поддержке Совета министров Северных стран.