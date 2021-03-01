СПАСАТЕЛИ ⟩ В квартирах распространялся опасный газ

По прибытии спасатели установили, что газ проникает в помещение через фитинг новой газовой плиты, недавно установленной в квартире. Спасатели закрыли газовый кран и попросили жильца не пользоваться плитой, пока на месте снова не побывают специалисты из газовой фирмы, занимавшейся установкой плиты.

В тот же день в 13.27 в центр тревоги поступило сообщение о запахе газа в квартире дома на улице Торуйыэ в Кохтла-Ярве. Прибыв на место, спасатели обнаружили в квартире утечку газа и немедленно закрыли газовый кран. Жильца попросили вызвать техников из газовой фирмы.

28 февраля в 23.44 спасатели выехали на вызов в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир дома на улице Койдула была высокая концентрация угарного газа. Спасатели обнаружили в квартире утечку газа, после чего сразу же закрыли газовый кран. Собственника попросили в срочном порядке вызвать специалистов по газовому оборудованию и при первой возможности приобрести датчик угарного газа.

Пожар на пограничном кордоне

26 февраля в 12.00 спасатели получили сообщение, что на улице Тийги в Нарве горит здание пограничного кордона. К моменту прибытия спасателей люди сами эвакуировались из здания. Выяснилось, что очагом возгорания была стена за каменкой в банном помещении, которую потушили до прибытия спасателей. В интересах дальнейшей безопасности спасательные команды проверили все здание и проветрили помещения.