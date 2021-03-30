Михкель Нестор: Деньги растут как на дрожжах
Американцы начали тратить очередной денежный чек, присланный правительством, но осенью денежный дождь прольется и в Эстонии.
Американцы начали тратить очередной денежный чек, присланный правительством, но осенью денежный дождь прольется и в Эстонии.
Какой бы тяжелой ни была ситуация на коронавирусном фронте, деньги в мире не закончатся. Очередное успокаивающее подтверждение этому дал Федеральный резерв США, который поделился с общественностью своим новым экономическим прогнозом и ориентирами в области денежно-кредитной политики. Посыл был мощным: текущие процентные ставки, близкие к нулю, сохранятся как минимум до 2024 года. Вдобавок к сохранению сверхнизкой процентной ставки Федеральный резерв продолжит в прежнем объеме свою программу покупки активов, каждый месяц приобретая облигации на сумму 120 миллиардов долларов.
Курс денежно-кредитной политики останется неизменным, несмотря на более оптимистичный экономический прогноз. По оценке Федерального резерва, развитие экономики США до сих пор было более позитивным, чем ожидалось, однако ситуация остается нестабильной, поэтому центральный банк должен продолжать поддерживать процесс восстановления своей сверхмягкой монетарной политикой - так долго, как это потребуется.
Согласно обновленному прогнозу, в 2021 году экономика США будет восстанавливаться наполовину быстрее, чем ожидалось ранее: вместо прежних 4,2% экономический рост теперь прогнозируется на уровне 6,5%, что стало бы самым быстрым темпом с 1980-х годов.
Уровень безработицы, который сейчас превышает 6%, к концу года должен упасть до 4,5%. Рост потребительских цен, согласно прогнозу Федрезерва, в этом году должен составить 2,2%, но в нынешней обстановке им это приветствуется. Помимо инфляции, Федрезерв продолжит уделять внимание занятости, отдельно подчеркивая, что наряду с уровнем безработицы учитывается и участие в рабочей силе, в т.ч. среди различных групп населения.
Вдобавок к залпам из пушек монетарной политики в Соединенных Штатах ведется сплошной огонь из пулемета бюджетной политики. В прошлые выходные все американцы, чей доход в 2019 году составил менее 75000 долларов, получили чек на 1400 долларов и теперь могут потратить его на свое усмотрение. При этом общая сумма чеков составляет лишь пятую часть нового пакета мер стимулирования экономики США, а общий бюджет программы достигает астрономических 1,9 триллиона долларов США.
Это уже вторая партия "вертолетных денег", которыми американцев осыпали в этом году. Правда, в январе эта сумма составила всего лишь 600 долларов, но уже одно это смогло вызвать скачок розничных продаж на 13%.
Целью таких прямых денежных вливаний, разумеется, является восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. В США хотя бы одну дозу вакцины получила уже почти четверть населения страны, поэтому возможности людей потратить деньги неуклонно расширяются.
Хотя подобная прямая раздача денег населению вызвала немало критики, это, очевидно, один из самых эффективных способов стимулирования потребления. В отличие от программ покупки облигаций центральными банками, значительная часть этих денег сразу же попадает в обращение, а не раздувает рынки ценных бумаг.
Тем не менее подобный способ распределения денег имеет прямое влияние и на финансовые рынки. В Соединенных Штатах, в отличие от Эстонии, простые люди тоже весьма склонны рисковать своими деньгами на биржах. В эпоху коронавируса у людей было больше времени, чем обычно, чтобы ознакомиться с миром инвестиций.
Дополнительный толчок росту интереса к инвестированию, разумеется, дало и произошедшее в последний год ралли цен, в результате которого фондовый индекс США "S&P 500" за год вырос более чем на 60%. По данным одного из последних опросов Управления экономики и статистики США, по крайней мере 15% получателей чеков планируют потратить деньги на увеличение своих сбережений или инвестиций.
Какой бы тяжелой ни была ситуация на коронавирусном фронте, деньги в мире не закончатся.
Широкое распространение инвестиционных платформ с низкими комиссиями повысило интерес к инвестированию, прежде всего среди молодежи, которая еще более склонна вкладывать деньги на финансовых рынках. По оценке "Deutsche Bank", из очередного пакета чеков на фондовый рынок может поступить около 30 миллиардов долларов. Наряду с конвенциональными инвестициями розничные инвесторы с высоким аппетитом к риску направляют средства во всевозможные спекулятивные активы, среди которых в первых рядах находятся криптовалюты.
Как относиться к выпавшему на долю американцев счастью в далекой Эстонии? Наш новый дополнительный бюджет ограничен 640 миллионами евро, что даже с учетом численности населения в 10 раз меньше, чем ожидается в Соединенных Штатах. Еще меньше предусмотрено в бюджете "вертолетных денег" - если удастся залатать самые большие бреши в экономике, уже будет хорошо.
С другой стороны, конечно, есть вопрос, нужен ли вообще Эстонии больший стимул. Например, до начала действия ограничений розничные продажи и так росли отличными темпами, и мало причин полагать, что после затухания кризиса люди станут чересчур осторожными.
Однако денежный дождь в далекой Америке может подпитать наш собственный потребительский бум, который грядет осенью. К настоящему времени заявление об изъятии накоплений во второй пенсионной ступени подали более 120000 человек, а суммарная стоимость их счетов во II ступени приближается к миллиарду евро. Если предположить, что наблюдающийся сейчас на фондовых рынках бум продолжится, то эта сумма еще успеет прилично вырасти до наступления дня продажи фондовых паев.