Михкель Нестор: Деньги растут как на дрожжах

Какой бы тяжелой ни была ситуация на коронавирусном фронте, деньги в мире не закончатся. Очередное успокаивающее подтверждение этому дал Федеральный резерв США, который поделился с общественностью своим новым экономическим прогнозом и ориентирами в области денежно-кредитной политики. Посыл был мощным: текущие процентные ставки, близкие к нулю, сохранятся как минимум до 2024 года. Вдобавок к сохранению сверхнизкой процентной ставки Федеральный резерв продолжит в прежнем объеме свою программу покупки активов, каждый месяц приобретая облигации на сумму 120 миллиардов долларов.

Курс денежно-кредитной политики останется неизменным, несмотря на более оптимистичный экономический прогноз. По оценке Федерального резерва, развитие экономики США до сих пор было более позитивным, чем ожидалось, однако ситуация остается нестабильной, поэтому центральный банк должен продолжать поддерживать процесс восстановления своей сверхмягкой монетарной политикой - так долго, как это потребуется.

Согласно обновленному прогнозу, в 2021 году экономика США будет восстанавливаться наполовину быстрее, чем ожидалось ранее: вместо прежних 4,2% экономический рост теперь прогнозируется на уровне 6,5%, что стало бы самым быстрым темпом с 1980-х годов.

Уровень безработицы, который сейчас превышает 6%, к концу года должен упасть до 4,5%. Рост потребительских цен, согласно прогнозу Федрезерва, в этом году должен составить 2,2%, но в нынешней обстановке им это приветствуется. Помимо инфляции, Федрезерв продолжит уделять внимание занятости, отдельно подчеркивая, что наряду с уровнем безработицы учитывается и участие в рабочей силе, в т.ч. среди различных групп населения.

Вдобавок к залпам из пушек монетарной политики в Соединенных Штатах ведется сплошной огонь из пулемета бюджетной политики. В прошлые выходные все американцы, чей доход в 2019 году составил менее 75000 долларов, получили чек на 1400 долларов и теперь могут потратить его на свое усмотрение. При этом общая сумма чеков составляет лишь пятую часть нового пакета мер стимулирования экономики США, а общий бюджет программы достигает астрономических 1,9 триллиона долларов США.

Это уже вторая партия "вертолетных денег", которыми американцев осыпали в этом году. Правда, в январе эта сумма составила всего лишь 600 долларов, но уже одно это смогло вызвать скачок розничных продаж на 13%.

Целью таких прямых денежных вливаний, разумеется, является восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. В США хотя бы одну дозу вакцины получила уже почти четверть населения страны, поэтому возможности людей потратить деньги неуклонно расширяются.

Хотя подобная прямая раздача денег населению вызвала немало критики, это, очевидно, один из самых эффективных способов стимулирования потребления. В отличие от программ покупки облигаций центральными банками, значительная часть этих денег сразу же попадает в обращение, а не раздувает рынки ценных бумаг.