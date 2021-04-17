СПАСАТЕЛИ ⟩ В заброшенном доме подожгли мебель

СПАСАТЕЛИ ⟩ В заброшенном доме подожгли мебель15 апреля 2021 г.
15 апреля в 20.05 спасатели получили вызов на улицу Кереса в Нарве, где в заброшенном четырехэтажном здании заметили огонь и дым.
15 апреля в 20.05 спасатели получили вызов на улицу Кереса в Нарве, где в заброшенном четырехэтажном здании заметили огонь и дым.
Прибывшие на место спасатели установили, что на четвертом этаже в двух местах подожгли старую мебель. Пожар ликвидировали в 21.13. Точные причины возгорания выясняются.
15 апреля в 15.33 центр тревоги получил сообщение о том, что в зеленой зоне Кааре в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве горит сухая трава, а рядом находятся здания, электролиния и лес.
Прибывшим на место спасателям удалось предотвратить опасное распространение огня, потушить пришлось около гектара загоревшейся почвы.
15 апреля в 9 часов спасателей вызвали на улицу Ауга в Нарва-Йыэсуу, где на пешеходную дорожку "забрел" тюлень.
Поскольку животное оказалось очень близко к проезжей части, то прибывшие на место спасатели загнали тюленя на одеяло и доставили обратно в море.
15 апреля в 9 часов центр тревоги получил сообщение о том, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве горит уличный торговый прилавок рядом с магазином. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание на площади около трех метров. Прилавок частично уничтожен огнем. Причина возгорания пока неизвестна.