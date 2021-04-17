СПАСАТЕЛИ ⟩ В заброшенном доме подожгли мебель

Прибывшие на место спасатели установили, что на четвертом этаже в двух местах подожгли старую мебель. Пожар ликвидировали в 21.13. Точные причины возгорания выясняются.

Возгорание сухой травы угрожало зданиям

15 апреля в 15.33 центр тревоги получил сообщение о том, что в зеленой зоне Кааре в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве горит сухая трава, а рядом находятся здания, электролиния и лес.

Прибывшим на место спасателям удалось предотвратить опасное распространение огня, потушить пришлось около гектара загоревшейся почвы.

Тюлень "забрел" в город

15 апреля в 9 часов спасателей вызвали на улицу Ауга в Нарва-Йыэсуу, где на пешеходную дорожку "забрел" тюлень.

Поскольку животное оказалось очень близко к проезжей части, то прибывшие на место спасатели загнали тюленя на одеяло и доставили обратно в море.

Загорелся торговый прилавок