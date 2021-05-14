Сб, 15.05.2021
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ФОТО ДНЯ ⟩ Большой юбилей почетного натуралиста

Почетный юбиляр Юхан Лепасаар. ФОТО: Кайри Хебемери

В четверг на своем родном хуторе в деревне Оонурме поздравления по случаю сотого дня рождения принимал известный натуралист Юхан Лепасаар.

Автор нескольких популярных по всей стране книг о природе, прозванный железным человеком среди эстонских натуралистов, и в чрезвычайно преклонном возрасте остается активным и сохраняет живой ум.

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