ФОТО ДНЯ ⟩ Большой юбилей почетного натуралиста
В четверг на своем родном хуторе в деревне Оонурме поздравления по случаю сотого дня рождения принимал известный натуралист Юхан Лепасаар.
В четверг на своем родном хуторе в деревне Оонурме поздравления по случаю сотого дня рождения принимал известный натуралист Юхан Лепасаар.
Автор нескольких популярных по всей стране книг о природе, прозванный железным человеком среди эстонских натуралистов, и в чрезвычайно преклонном возрасте остается активным и сохраняет живой ум.