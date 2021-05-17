Около сотни домохозяйств Нарва-Йыэсуу в этом году будут обеспечены канализацией
В ходе ремонта улиц Вабадузе и Л. Койдула проложат трассу водоснабжения и канализации, в результате чего уменьшится сброс стоков в природу.
В ходе ремонта улиц Вабадузе и Л. Койдула проложат трассу водоснабжения и канализации, в результате чего уменьшится сброс стоков в природу.
На этих двух улицах центральной канализации сейчас нет. В некоторых домах сточные воды отводятся в отстойный колодец, где-то - на поле фильтрации, а где-то просто утекают в природу. Как бы то ни было, заказов на опустошение резервуаров для сточных вод гораздо меньше, чем можно предположить, судя по числу домохозяйств.