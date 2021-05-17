Вт, 18.05.2021
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Около сотни домохозяйств Нарва-Йыэсуу в этом году будут обеспечены канализацией

Сейчас на улицах Койдула и Вабадузе идет строительство велопешеходной дорожки и освещения, за ним последует ремонт проезжей части вместе с прокладкой трубопроводов. ФОТО: Алар Таса

В ходе ремонта улиц Вабадузе и Л. Койдула проложат трассу водоснабжения и канализации, в результате чего уменьшится сброс стоков в природу.

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На этих двух улицах центральной канализации сейчас нет. В некоторых домах сточные воды отводятся в отстойный колодец, где-то - на поле фильтрации, а где-то просто утекают в природу. Как бы то ни было, заказов на опустошение резервуаров для сточных вод гораздо меньше, чем можно предположить, судя по числу домохозяйств.

К концу этого года начиная от отеля "Noorus SPA Inn" до бывшего пограничного кордона будет построена канализация, и возможность подключиться к ней получат также жители переулков.

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