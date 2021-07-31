ПОЖАР НА КУРОРТЕ ⟩ Десятиквартирный дом сильно пострадал и временно расселен
Предположительно, воздушный насос, он же кондиционер в одной из квартир стал причиной сильного пожара, в результате которого стал непригодным для проживания практически целый четырехэтажный дом в центре курортного города Нарва-Йыэсуу. Дымовой датчик в квартире не был установлен корректно и не сработал. Местное самоуправление теперь помогает жильцам с временным пристанищем, и они ждут экспертного заключения о возможностях ремонта.