Сб, 31.07.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

ПОЖАР НА КУРОРТЕ ⟩ Десятиквартирный дом сильно пострадал и временно расселен

Тушение пожара на чердаке и мансардном этаже жилого дома по улице Койду, 14 в центре города Нарва-Йыэсуу. ФОТО: Svetlana Zaitseva / Narvskaja Gazeta

Предположительно, воздушный насос, он же кондиционер в одной из квартир стал причиной сильного пожара, в результате которого стал непригодным для проживания практически целый четырехэтажный дом в центре курортного города Нарва-Йыэсуу. Дымовой датчик в квартире не был установлен корректно и не сработал. Местное самоуправление теперь помогает жильцам с временным пристанищем, и они ждут экспертного заключения о возможностях ремонта.

Сообщение о пожаре по улице Койду, 14 в центре Нарва-Йыэсуу поступило 28 июля в 18.33. В загоревшемся доме десять квартир и четыре этажа - так что оперативные службы отреагировали на этот вызов усиленно: 7 спасательных машин, 2 автобака с водой, 3 машины управления, а также полиция и карета скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, к моменту прибытия пожарных было видно, что пламя выбивается из чердака в юго-восточной части дома. Пожар и распространялся в основном на чердаке.

Один из очевидцев потом подтвердил "Северному побережью", что чердак, являющийся мансардным жилым этажом, буквально полыхал огнем.

Первая прибывшая на место происшествия спасательная команда быстро эвакуировала людей. Серьезного ущерба для жизни и здоровья никто не получил, но по крайней мере один жилец сильно обжег руки и получил медпомощь.

К десяти часам вечера пожар локализовали и в 02.25 потушили окончательно. Спасатели констатировали, что чердак полностью разрушен, а все здание сильно пострадало от воды.

Проворонили огонь в электроприборе

Дом по улице Койду, 14 представляет собой реновированное каменное строение. Изначально трехэтажное оно получило четвертый, мансардный этаж и привлекательный внешний вид с деревянными элементами обшивки и декора. Квартиры внутри двухуровневые.

Пожар мог начаться, по предварительным данным, от теплового воздушного насоса, но точная причина возгорания будет определена в ходе дальнейшего расследования.

По данным "Северного побережья", речь идет, вероятно, о возгорании так называемого кондиционера в одной из квартир верхнего уровня. Ее хозяин был где-то неподалеку в момент возникновения очага, однако не заметил это сразу и не смог остановить распространение огня на начальной стадии.

В Спасательном департаменте уточнили, что дымовой датчик в квартире не был установлен корректно - и не дал сигнала тревоги.

Ждут заключения экспертов

Одним из тех, чья квартира пострадала в пожаре, оказался корреспондент-редактор "Радио-4" в Нарве Михаил Комашко. Он рассказал, что его жилье находится в противоположной очагу части дома, но и к нему огонь добрался через чердак: "Теперь у меня в потолке дырки".

Многие квартиры сильно пострадали от воды и копоти. "В ванной комнате у меня воды стояло сантиметров пять-шесть", - сказал Комашко, чьим главным делом в эти дни стало спасение сотен книг домашней библиотеки и произведений искусства.

После пожара здание отключено от сетей электро- и водоснабжения. Председатель квартирного товарищества этого дома Алексей Курочкин рассказал, что прямо в эти дни, включая воскресенье, состояние строения изучают эксперты, в том числе эксперт страховой компании. Их заключение ожидается в понедельник.

- Крышу и мансардный четвертый этаж надо ремонтировать полностью, крыша вся сгорела, - сообщил Курочкин о том, что видно и неэксперту.

Местная власть оказывает поддержку

Горуправа Нарва-Йыэсуу немедленно в вечер происшествия начала оказывать помощь пострадавшим квартирособственникам и их семьям. Мэр Максим Ильин отметил, что речь идет о восьми квартирособственниках, так как остальные двое пока не вышли на связь - они живут, вероятно, в Санкт-Петербурге.

Ильин рассказал, что горуправа сразу в день пожара предоставила пострадавшим возможность ночлега в гостинице "Noorus Spa Inn", а далее выделяет желающим муниципальные квартиры. Таких желающих нашлось несколько, тогда как остальные сами решили для себя вопрос с временным жильем.

Как рассказал на этот счет Михаил Комашко, маленькие и слабооснащенные муниципальные квартиры в других районах большого Нарва-Йыэсуу не всем нравятся. Сам он для себя взял на непродолжительное время муниципальную квартиру в Синимяэ, предназначенную для педагогов школы.

- Во вторник мы выделим (пострадавшим квартирособственникам) первоочередную денежную поддержку через наш порядок оказания социальной помощи - по 640 евро на квартиру. Какая поддержка понадобится дальше - это будем обсуждать в текущем порядке, - сказал мэр Максим Ильин.

Кризис противопожарных ресурсов

Буквально через пять минут после вызова на пожар в Нарва-Йыэсуу, а именно в 18.38, поступило тревожное сообщение о пожаре также в многоквартирном доме, но уже в Нарве, на улице Вестервалли. Там дымилась, а потом заполыхала открытым огнем квартира на втором этаже.

Из-за того, что спасательные силы целого региона стягивались к курортному городу, где происшествие имело высший приоритет реагирования, а кроме того уже шло тушение старого торфяника в Ору, на новый вызов в Нарву первая пожарная машина прибыла только через 35-40 минут, что зафиксировал корреспондент издания Rus.Postimees.ee, оказавшийся на месте. Все люди там остались живы и здоровы, но в квартире погибла кошка.

В статье Rus.Postimees.ee приводится объяснение руководителя бюро готовности Идаского спасательного центра Индрека Пунга: "Система реагирования Центра тревоги и Спасательного департамента построена так, что программа ищет на вызов ближайший свободный ресурс и отправляет его на место происшествия. К тому моменту, когда начался пожар на улице Вестервалли, весь спасательный ресурс Ида-Вирумаа был уже занят, поэтому система не могла вызвать эти машины. Она начала искать ближайшую свободную команду по всей Эстонии. Поэтому на этот пожар выехали машины из Тапа, Алатскиви и Локса".

От Тапа или от Алатскиви до Нарвы примерно 150 километров, от Локса - около 170. Эти машины в итоге не понадобились в Нарве - раньше них с пожара в лесу в Ору в город вернулась нарвская команда. После нее прибыла и команда из Ийзаку (80 километров от Нарвы), которую сперва вообще-то отправили на пожар в Нарва-Йыэсуу, но по пути развернули в Нарву.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back