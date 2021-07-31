ПОЖАР НА КУРОРТЕ ⟩ Десятиквартирный дом сильно пострадал и временно расселен

Ильин рассказал, что горуправа сразу в день пожара предоставила пострадавшим возможность ночлега в гостинице "Noorus Spa Inn", а далее выделяет желающим муниципальные квартиры. Таких желающих нашлось несколько, тогда как остальные сами решили для себя вопрос с временным жильем.

Как рассказал на этот счет Михаил Комашко, маленькие и слабооснащенные муниципальные квартиры в других районах большого Нарва-Йыэсуу не всем нравятся. Сам он для себя взял на непродолжительное время муниципальную квартиру в Синимяэ, предназначенную для педагогов школы.

- Во вторник мы выделим (пострадавшим квартирособственникам) первоочередную денежную поддержку через наш порядок оказания социальной помощи - по 640 евро на квартиру. Какая поддержка понадобится дальше - это будем обсуждать в текущем порядке, - сказал мэр Максим Ильин.

Кризис противопожарных ресурсов

Буквально через пять минут после вызова на пожар в Нарва-Йыэсуу, а именно в 18.38, поступило тревожное сообщение о пожаре также в многоквартирном доме, но уже в Нарве, на улице Вестервалли. Там дымилась, а потом заполыхала открытым огнем квартира на втором этаже.

Из-за того, что спасательные силы целого региона стягивались к курортному городу, где происшествие имело высший приоритет реагирования, а кроме того уже шло тушение старого торфяника в Ору, на новый вызов в Нарву первая пожарная машина прибыла только через 35-40 минут, что зафиксировал корреспондент издания Rus.Postimees.ee, оказавшийся на месте. Все люди там остались живы и здоровы, но в квартире погибла кошка.

В статье Rus.Postimees.ee приводится объяснение руководителя бюро готовности Идаского спасательного центра Индрека Пунга: "Система реагирования Центра тревоги и Спасательного департамента построена так, что программа ищет на вызов ближайший свободный ресурс и отправляет его на место происшествия. К тому моменту, когда начался пожар на улице Вестервалли, весь спасательный ресурс Ида-Вирумаа был уже занят, поэтому система не могла вызвать эти машины. Она начала искать ближайшую свободную команду по всей Эстонии. Поэтому на этот пожар выехали машины из Тапа, Алатскиви и Локса".

От Тапа или от Алатскиви до Нарвы примерно 150 километров, от Локса - около 170. Эти машины в итоге не понадобились в Нарве - раньше них с пожара в лесу в Ору в город вернулась нарвская команда. После нее прибыла и команда из Ийзаку (80 километров от Нарвы), которую сперва вообще-то отправили на пожар в Нарва-Йыэсуу, но по пути развернули в Нарву.