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СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорела баня
4 сентября 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Вечером 4 сентября в центр тревоги поступило сообщение, что в поселка Вока Тойлаской волости рядом с жилым домом горит баня.

К прибытию спасателей баня горела открытым пламенем. Спасатели сразу приступили и к тушению огня, и к защите расположенного рядом дома.

Возгорание ликвидировали после полуночи. Люди не пострадали.

Здание бани получило повреждения от жара и воды. Расположенный рядом дом пострадал от жара.

Причина пожара выясняется.

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