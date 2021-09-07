СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорела баня

СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорела баня4 сентября 2021 г.
Вечером 4 сентября в центр тревоги поступило сообщение, что в поселка Вока Тойлаской волости рядом с жилым домом горит баня.
Вечером 4 сентября в центр тревоги поступило сообщение, что в поселка Вока Тойлаской волости рядом с жилым домом горит баня.
К прибытию спасателей баня горела открытым пламенем. Спасатели сразу приступили и к тушению огня, и к защите расположенного рядом дома.
Возгорание ликвидировали после полуночи. Люди не пострадали.
Здание бани получило повреждения от жара и воды. Расположенный рядом дом пострадал от жара.
Причина пожара выясняется.