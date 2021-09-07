СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорела баня

К прибытию спасателей баня горела открытым пламенем. Спасатели сразу приступили и к тушению огня, и к защите расположенного рядом дома.

Возгорание ликвидировали после полуночи. Люди не пострадали.

Здание бани получило повреждения от жара и воды. Расположенный рядом дом пострадал от жара.