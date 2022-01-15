ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Владимир Жаворонков

Соотношение сил в Нарвском горсобрании и интересы разных депутатов напоминают мини-модель, описанную много лет назад известным американским политологом и госдеятелем Збигневом Бжезинским в книге "Большая шахматная доска", в которой он рассматривал, как большие государства отстаивали свои интересы в Евразии, будто двигая фигуры на шахматной доске.

Добавим, что наряду с игрой в шахматы Жаворонков много лет разоблачал преступников, работая следователем в полиции, а также в Налогово-таможенном департаменте. Последние же шесть лет он расширял знания и кругозор учащихся Нарвской Кесклиннаской гимназии на уроках истории и обществоведения, причем делал это настолько хорошо, что его выбрали в позапрошлом году номинантом на звание учителя-предметника года в Эстонии.