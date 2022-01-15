ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Владимир Жаворонков
Символично, что руководителем горсобрания города, где родился самый известный эстонец Нарвы Пауль Керес, стал шахматист, достигший уровня международного мастера. Хотя лучшие в шахматной карьере Владимира Жаворонкова партии были сыграны им пару десятилетий назад, нет сомнения, что присущие шахматисту мышление и способность видеть дальше, чем на один или два хода вперед, окажутся при руководстве Нарвским горсобранием валютой, которой нет ни у одного другого депутата.