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Йыхви не согласился с возвращением "N&V" на улицы города

Вчера работники "N&V" убирали с улиц города Йыхви принадлежащие предприятию ящики с песком. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

ТОО "N&V", с которым волостное управление прекратило договор об обслуживании дорог и зеленых зон, хотело продолжить работу, однако волостное управление на это не согласилось.

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В начале февраля "N&V" прислало волостному управлению письмо, в котором предложило с 16 февраля расторгнуть по соглашению сторон договор об уходе за городскими улицами, сославшись на отсутствие сотрудничества и доверия. Волостное управление на это предложение согласилось и на прошлой неделе решило отказаться от договора.

Однако на этой неделе "N&V" прислало волостному управлению новое письмо, в котором сообщило, что отзывает свое предложение о расторжении договора и готово продолжить работу.

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