Йыхви не согласился с возвращением "N&V" на улицы города
ТОО "N&V", с которым волостное управление прекратило договор об обслуживании дорог и зеленых зон, хотело продолжить работу, однако волостное управление на это не согласилось.
ТОО "N&V", с которым волостное управление прекратило договор об обслуживании дорог и зеленых зон, хотело продолжить работу, однако волостное управление на это не согласилось.
В начале февраля "N&V" прислало волостному управлению письмо, в котором предложило с 16 февраля расторгнуть по соглашению сторон договор об уходе за городскими улицами, сославшись на отсутствие сотрудничества и доверия. Волостное управление на это предложение согласилось и на прошлой неделе решило отказаться от договора.