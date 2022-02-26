Йыхви не согласился с возвращением "N&V" на улицы города

В начале февраля "N&V" прислало волостному управлению письмо, в котором предложило с 16 февраля расторгнуть по соглашению сторон договор об уходе за городскими улицами, сославшись на отсутствие сотрудничества и доверия. Волостное управление на это предложение согласилось и на прошлой неделе решило отказаться от договора.