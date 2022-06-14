ПЕРСОНА ⟩ ЭТВ+ - семь лет русскоязычного телеканала в Эстонии

- Подбор различается в основном в выборе новостей на темы культуры и новостей, которые касаются русскоязычной общины больше, чем эстоноязычной. Понятно, что "Актуальная камера" на русском языке больше говорит о проблемах русских школ в Эстонии или реформы образования, о том, как русскоязычные абитуриенты справляются в эстоноязычных вузах. Или визовые вопросы. У русскоязычных зрителей больше связей с Россией, Белоруссией, Украиной, а это значит, что визовые вопросы волнуют их больше, чем эстонцев. Да и Русский театр или то, что происходит в Нарве, "АК" на русском освещает больше, нежели "АК" на эстонском. Что же касается экономики, политики, законодательства, социальной сферы, ковида, войны в Украине - по этим темам новостные программы работают нога в ногу, так как эти вопросы актуальны для всех, - сказала Таклая.

Что изменилось после 24 февраля?

- Я не разочаровалась в людях. Я не работаю в новостной редакции и не сижу на телефоне, но коллеги из "Актуальной камеры" рассказали, что после начала наступления они получали достаточно много эмоциональных звонков как от эстонцев, так и от русскоязычных зрителей. Русскоязычные зрители были недовольны отключением российских каналов. Они не знали, куда обратиться, и звонили в "Актуальную камеру" и требовали, чтобы эти каналы вернули в эфир. Некоторые были довольны тем, что мы постарались честно, по крайней мере, настолько возможно, проверять информацию, освещать то, что происходит в Украине. Я понимаю, что русскоязычным людям, даже тем, у кого есть непосредственные контакты с друзьями и родственниками в Украине, очень сложно быстро понять и принять изменения. Это касается всех людей. Если ты с одним мнением живешь и привык к нему, а в один день что-то изменяется, ты не можешь очень быстро это принять и с этим примириться. Может, многим казалось, что мы недостаточно сбалансированно освещаем то, что происходит в Украине, что мы недостаточно показываем, скажем, Владимира Путина, а больше предоставляем слово союзникам Украины. В то же время звонили эстонцы, которые тоже были недовольны, но ровно наоборот. Некоторые люди были недовольны даже тем, что у нас в оформлении студии присутствуют красный и синий цвета. То есть люди были настолько эмоциональны, что искали какой-то подвох в вещах, где его абсолютно не было: цвет одежды ведущего, оформления студии, цвета, на которые наложены титры передачи "Кто кого" или "Народу важно", - почему мы используем цвета российского флага? Или почему тумба в студии напоминает букву Z? Как можно реагировать на такую критику? Эта графика была и раньше. Если поставить себе цель что-то найти, то всегда можно найти, но надо исходить из здравого смысла. Эстонская часть общества довольно четко определилась в отношении к войне в Украине. Что касается русскоязычной части, то мне трудно об этом судить. Я не знаю, проводились ли какие-то исследования. Нельзя судить по отдельным звонкам или письмам. Понятно, что здесь ситуация неоднозначная. Есть определенная часть русскоязычного населения, которая поддерживает Украину. Есть часть, которая считает, что не все так однозначно. И есть те, кто поддерживает Россию. Пропорции определить сложно, - сказала Таклая.