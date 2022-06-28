Жара снизила цены на эстонскую клубнику

Буквально в начале прошлой недели за килограмм эстонской клубники на юге Эстонии просили в среднем около десяти евро. Но за пару дней цена на ягоду упала в разы. Так, на тартуском открытом рынке некоторые сорта клубники, выращенные на полях Южной Эстонии, предлагаются по три с половиной евро за килограмм, передает "Актуальная камера".

"Почему она у нас 3,5, потому что клубники созрело очень много. Что её держать на поле? Просто работы стало больше: я согласна с этим, хозяйка с этим согласна, и поэтому мы лучше больше поработаем, цена поменьше и она уйдет до вечера. Завтра будет свежая!" – сказала продавщица Татьяна.

Клубничные поля на юге Эстонии буквально ломятся от красных спелых ягод, однако фермеры говорят, что в этом году урожай клубники средний.

"При такой жаре клубника не может вырасти крупной, поэтому урожай скорее останется на среднем уровне. Не могу сказать, что урожай будет небольшим, но он и не самый лучший", - сказала хозяйка хутора Лаари Кадри Небокат.

При этом зной делает свое дело: сейчас клубника настолько быстро поспевает, что ее едва успевают собирать. На хуторе Лаари, например, трудятся не только взрослые, но и ребята из трудового отряда, которым с первого дня приходится трудиться под палящим солнцем.

"Ну, я пью воду, много пью воды. В клубнике тоже вода и это тоже помогает. Кепка, ну и в принципе так как-то справляюсь", - сказал сборщик клубники и участник трудового отряда Богдан.

По словам фермеров, в такую погоду, как сейчас, одновременно созревает сразу несколько сортов клубники.

"Пока еще успеваем собирать. Но в какой-то момент сбор приходится останавливать, так как очень жарко и некоторые сорта быстро реагируют на такую погоду, особенно сорта "Полька" и "Соната". Они созревают очень быстро и одновременно", - отметила Небокат.