Депутаты Силламяэского городского собрания одобрили результаты конкурса госпоставки и заключение договора на проведение работ по замене искусственного покрытия футбольного поля спортивного комплекса "Калев". Общая стоимость строительных работ составляет 355317 евро с налогом. Государственное софинансирование - 110 тысяч евро. Финансовую помощь окажет и Эстонский союз футбола - 50 тысяч евро.
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Силламяэские футболисты дождались обновления поля
Силламяэские футболисты дождались обновления поля
Новое искусственное покрытие футбольное поле спорткомплекса "Калев" получит уже в текущем году. Работы будет проводить выигравшая конкурс фирма "Unigrass OÜ", имеющая многолетний опыт в этой сфере.
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