Силламяэские футболисты дождались обновления поля

Нынешнее состояние футбольного поля не отвечает современным требованиям, но скоро оно преобразится.

Депутаты Силламяэского городского собрания одобрили результаты конкурса госпоставки и заключение договора на проведение работ по замене искусственного покрытия футбольного поля спортивного комплекса "Калев". Общая стоимость строительных работ составляет 355317 евро с налогом. Государственное софинансирование - 110 тысяч евро. Финансовую помощь окажет и Эстонский союз футбола - 50 тысяч евро.