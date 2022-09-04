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Силламяэские футболисты дождались обновления поля

Ирина Кивисельг
, журналист
Силламяэские футболисты дождались обновления поля
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Нынешнее состояние футбольного поля не отвечает современным требованиям, но скоро оно преобразится.
Нынешнее состояние футбольного поля не отвечает современным требованиям, но скоро оно преобразится. Фото: Erakogu

Депутаты Силламяэского городского собрания одобрили результаты конкурса госпоставки и заключение договора на проведение работ по замене искусственного покрытия футбольного поля спортивного комплекса "Калев". Общая стоимость строительных работ составляет 355317 евро с налогом. Государственное софинансирование - 110 тысяч евро. Финансовую помощь окажет и Эстонский союз футбола - 50 тысяч евро.

Новое искусственное покрытие футбольное поле спорткомплекса "Калев" получит уже в текущем году. Работы будет проводить выигравшая конкурс фирма "Unigrass OÜ", имеющая многолетний опыт в этой сфере.

По словам председателя совета спорткомплекса "Калев" Дмитрия Летта, спортсмены ждали этого события с нетерпением.

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