По состоянию на утро 1 октября в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных, сказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала FreeДом, пишет Украинская Правда.
В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов
В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов
"По Лиману. Оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий: или попытаться прорваться, или сдаться, или всем вместе погибнуть. Там их около 5 тысяч, точной цифры пока нет", слазал Гайдай.
Глава ОВА подчеркнул, что 5 тысяч – это колоссальная группировка в окружении. По его словам, такого еще не было в принципе.
Гайдай добавил, что сейчас все пути подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана уже отрезаны.