В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов

"По Лиману. Оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий: или попытаться прорваться, или сдаться, или всем вместе погибнуть. Там их около 5 тысяч, точной цифры пока нет", слазал Гайдай.