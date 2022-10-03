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Старая проводка могла обусловить пожар на даче в Кохтла-Нымме

Erik Kalda
, ajakirjanik
Старая проводка могла обусловить пожар на даче в Кохтла-Нымме
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Стены коридора были частично уничтожены огнем.
Стены коридора были частично уничтожены огнем. Фото: Спасательный департамент

Днем 1 октября спасатели получили сообщение о пожаре в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости.

К моменту прибытия спасателей жильцы покинули дачу и самостоятельно потушили более крупный пожар.

Спасатели провели последующее тушение и проверили дом. Причиной возгорания могла стать старая электропроводка.

Датчиков дыма и угарного газа в доме не было.

Стены коридора были частично уничтожены огнем, остальная часть дома осталась нетронутой.

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