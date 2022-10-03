Днем 1 октября спасатели получили сообщение о пожаре в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости.
Старая проводка могла обусловить пожар на даче в Кохтла-Нымме
Старая проводка могла обусловить пожар на даче в Кохтла-Нымме
К моменту прибытия спасателей жильцы покинули дачу и самостоятельно потушили более крупный пожар.
Спасатели провели последующее тушение и проверили дом. Причиной возгорания могла стать старая электропроводка.
Датчиков дыма и угарного газа в доме не было.
Стены коридора были частично уничтожены огнем, остальная часть дома осталась нетронутой.
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